Die Narrenzunft Untermarchtal hat es mal wieder gut getroffen, den 6. Nikolaus-Gemeinde-Brunch zu veranstalten. Gut besetzt war die Gemeindehalle und die Narrenzunft wusste, wie man seine Gäste mit einem Brunch verwöhnen kann. Während draußen klirrende Kälte war, begrüßte Zunftmeister Jens Rapp und stellte das bevorstehende Menü den erwartungsfrohen Gästen vor.

Da fehlte es wohl an nichts und die Zunftverantwortlichen hatten eine bekömliche, gut schmeckende Auswahl an Gutem zum genießen getroffen. Do sonst kein Ortstermin anstand, machten die Gäste dies zu einem verlängerten Vormittag unter dem Chrisbaum in der Halle und beließen es in aller Gemütlichkeit.

Zunftmeister Jens Rapp hatte den Dank an alle Anwesenden und seinem Team von der Zunft schon vorab den Dank ausgesprochen und äußerte sich am Schluß damit zufrieden mit dem Nikolaus-Gemeinde-Brunch.