Nico Füllemann erzielt sensationelle Ergebnisse

Eigentlich hätten die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in Oberstdorf stattfinden sollen. Da dort durch die frühlingshaften Temperaturen der Schnee im Skistadion nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, musste der Deutsche Skiverband sich um einen neuen Ausrichter bemühen. Der SC Hochvogel München hat sich kurzfristig bereit erklärt, diese hochkarätige Veranstaltung im Skistadion in Schlinig / Südtirol auszurichten. Nico Füllemann (2007) vertrat dabei die Farben der Skizunft Römerstein. Als Auftakt dieser international besetzten Veranstaltung mit Startern aus den USA, Italien und Tschechien gab es einen Skating-Sprint über 1,4km. Zuerst mussten alle Athleten im Einzelstart sich eine gute Platzierung für die folgenden Finalläufe erkämpfen. Die besten 30 in jeder Altersklasse zogen in die Finalläufe ein. Anhand der Platzierung aus dem Prolog erfolgte dann die Einteilung in sogenannte Heats. In den anschließenden Finalläufen starteten immer 6 Läufer in einem Heat zusammen, so dass man sich je nach Zieleinlauf verbessern aber auch verschlechtern konnte. In einem spannenden und kämpferischen Rennen der Altersklasse U18 männlich der Jahrgänge 2006/2007 belegte Nico Füllemann im Prolog den 13. Platz im 3:05.77 Minuten und zog in die Finalläufe ein. Diese Platzierung konnte Nico nicht ganz halten und schloss den Sprint mit dem starken 14. Platz ab. In seinem Jahrgang war dies Rang 5.

Am Samstag wurden alle Athleten im Einzelstart in der klassischen Technik auf die harte und sehr anspruchsvolle Strecke geschickt. Nico musste 10km mit 360 Höhenmeter bewältigen, Das Wetter kam den Sportlern absolut nicht entgegen. Es war sehr windig, kalt und schneite, dadurch war die klassische Spur kaum mehr vorhanden. Nico Füllemann (2007) zeigte ein kämpferisches und solides Rennen und belegte Platz 11 nach 30:57,6 Minuten. Dies bedeutete Platz 4 in seinem Jahrgang. Tags darauf stand der Massenstart über 10km und abermals 360 Höhenmeter in der Skating-Technik auf dem Programm. Die Bedingungen waren sehr schwierig, da es während dem Rennen heftig schneite.

Letztendlich sprang ein hervorragender 15. Platz in dieser großen Altersklasse heraus und Nico wurde als sechster in seinem Jahrgang notiert. Nico kam nach 25:34,2 Minuten glücklich ins Ziel und schloss die Deutschen Jugendmeisterschaften sehr zufrieden ab.