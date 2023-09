News aus der Kunst- und Nähwerkstatt Munderkingen

Die Kunst & Nähwerkstatt in Munderkingen in der Marktstraße 28 besteht nun seit eineinhalb Jahren und wird regelmäßig sowohl von der Munderkinger Bevölkerung als auch von Interessierten aus der Umgebung besucht. Erwachsene, Kinder und Jugendliche nähen, malen, töpfern, sticken, stricken oder häkeln dort oder fragen um Rat. Unsere Devise: Einfach zu den Öffnungszeiten vorbeikommen, eintreten, zuschauen, sich informieren und vielleicht gleich mal was ausprobieren.

Die Ehrenamtlichen Gudrun Maier (Nähwerkstatt), Inge Braig (Töpferwerkstatt), Anita Stökler (Kunstwerkstatt) und Sabine Geyer (Strick- und Häkelwerkstatt) geben fachkundige Tipps und stehen unterstützend zur Seite.

Unsere Öffnungszeiten: Strick- und Häkelwerkstatt montags 15 bis 17.30 Uhr / einmal monatlich mit festen Terminen „Jeden Monat eine neue Freude“. Am 16. Oktober Windlicht, am 20. November Schneeflocken und Sterne, am 11. Dezember Nach Lust und Laune.

Kunstwerkstatt mittwochs 15 bis 17.30 Uhr, Töpferwerkstatt donnerstags 15 bis 17.30 Uhr. Neu: Nähwerkstatt 14-tägig, jeweils in der ungeraden Kalenderwoche (ab KW 41), montags 18 bis 20.30 Uhr und dienstags 15 bis 17.30 Uhr. Die Nähwerkstatt bietet am 5. und 12. Oktober von 17 bis 20 Uhr einen zusätzlichen Workshop an.

Thema: „Wir nähen eine Tasche“ ‐ Shopper, Bauchtasche oder Kosmetiktasche? Du hast die Wahl. Hier ist allerdings eine Anmeldung auf der Homepage www.kunst-naehwerkstatt.de über Kontakte erforderlich.