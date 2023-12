Neues vom katholischen Kirchenchor Laichingen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 23. November wurden zwei Sängerinnen für ihr langjähriges Engagement geehrt. Zum einen Marianne Oesterle für 25-jähriges Singen und Organisieren im Kirchenchor, dafür gab’s das silberne Ehrenabzeichen. Sogar 50 Jahre ist Renate Arnold dabei, die den „Ehrenbrief“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart erhielt. Sie habe den „liturgischen Dienst in besonderer Weise erfüllt“, sagte Pfarrer Enderle, der die Ehrungen im Namen des Cäcilienverbands der Diözese vornahm. Herzlich dankte er den beiden Sängerinnen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Rückblick auf verschiedenste Auftritte im Kirchenjahr: Heiligabend 2022 in der Kirche Maria Königin in Laichingen, Ostermontag 2023 in Ennabeuren, im Mai die Wallfahrtsmesse in Ave Maria / Deggingen, Pfingstsonntag wieder Laichingen, Ende Juli der Nationengottesdienst ebenda. Umjubelter Höhepunkt war das Herbstkonzert am 23. Oktober in der St. Stephanus-Kirche Westerheim, zusammen mit der Schola Gregoriana Laichingensis.

Für diese sechs rasch aufeinander folgenden Auftritte wurden von den beiden Chorleitern Silvia und Roman Schmid geistliche Werke unterschiedlichster Stilepochen einstudiert: von der Spätgotik über Renaissance, Barock, Klassik, Romantik bis hin zu ganz neuer Chorliteratur. Diese große Bandbreite im Repertoire ist den beiden Chorleitern sehr wichtig. Auch für die Sängerinnen und Sänger ist es äußerst spannend, immer wieder neue Schätze der großen Meister kennen zu lernen.

Es ist ein Glücksfall für den Chor, dass er diese beiden außergewöhnlichen Kirchenmusiker gewinnen konnte. Silvia und Roman Schmid sind nicht nur Dirigenten, sondern auch Organisten und Solosänger auf herausragendem Niveau. Die Sängerinnen und Sänger hätten sich keine besseren Chorleiter wünschen können, so der 1. Vorsitzende Markus Marth in seiner Dankesrede.

Seit November gelten die wöchentlichen Proben, jeweils donnerstags um 19.30 Uhr, der musikalischen Gestaltung der Christmette an Heiligabend. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen!