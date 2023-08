Neuer Vorstand gewählt — Nachfolger dennoch gesucht

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Laichingen hieß der Geschäftsführer und 1. Vorsitzender des Tennisvereins Günter Greiner 15 Mitglieder im Tennisheim herzlich willkommen.

Geehrt wurden Richard Behlmer für 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein, Bernhard Reh für 50 Jahre und Elke Mangold für 25 Jahre. Dieter Fuhlbrügge und Gerd Lehner galt besonderen Dank für ihren bereits gezeigten und in der Zukunft liegenden Einsatz rund um den Tennisplatz.

Niki Schweizer gab einen Rückblick auf die vergangene Tennissaison: wie vor kurzem auch berichtet, beendete die Herrenmannschaft die Sommersaison ungeschlagen mit 5 Siegen bei 5 Begegnungen und steigt somit in der kommenden Saison in die Bezirksstaffel auf.

Die Damen 40 rutschen nach einer unglücklichen Saison von der Württembergstaffel in die Oberligastaffel zurück.

Ein brisantes Thema der Versammlung waren die Altersstruktur und der Rücklauf an Mitgliederzahlen der Tennisabteilung. Auch Uli Rössler, der den TSV Laichingen an diesem Abend vertrat, berichtete über ähnliche Erfahrungen in unterschiedlichen Vereinen.

Jugendtraining wird angeboten und wird weiterhin durch Stefan Pavlovic (Mitglied unseres Vereins) montags gegeben. Dennoch fehlt dem Verein Nachwuchs — dieser Problematik will und muss sich der Vorstand auseinandersetzen.

Nicht nur bei der Mitgliederzahl, auch im Tennisvorstand muss sich etwas bewegen. stellt G. Greiner fest: eine Neuorientierung ist notwendig, da etliche Abteilungsleitungsmitglieder ihr Amt nicht weiterführen möchten. Der bestehende Vorstand wurde durch den Hauptverein einstimmig entlastet, nach verschiedenen Vorschlägen wurden — ebenfalls mit einstimmigen Wahlergebnis — G. Greiner, J. Groß, N. Reh und A. Stuhlinger für eine einjährige Amtszeit zu einer vierköpfigen Vorstandschaft ernannt — bis dahin bittet die Tennisabteilung ihre gesamten Mitglieder über eine mögliche Unterstützung bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten nachzudenken.