Neue Vorstandschaft des Frauenbundes Dächingen

Am Donnerstag den 14. März fand in Dächingen die Jahreshauptversammlung des Zweigvereins des katholischen Frauenbundes in der „ Dächinger Krone“ statt. Erfreulicherweise war schon der gemeinsame Gottesdienst in der „Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter Gottes“ gut besucht und so konnten 44 Mitglieder in der Versammlung von der Vorsitzenden Sabine Springer begrüßt werden. Die Vorsitzende und die Schriftführerin ließen zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren, wozu u.a. eine gemeinsame Maiandacht und die Kräuter-Büschel-Weihe gehörten. Ein sehr schönes Miteinander wurde auch durch eine Stadtführung auf den Wolfertturm und eine Wanderung nach Mochental, sowie bei einem Ausflug mit dem Blautopfbähnle erlebt.

Als Besonderheit des Dächinger Frauenbundes ist die „Mutter-Kind-Gruppe“ zu sehen. Gemeinsame Aktivitäten sind für junge Mütter eine Bereicherung und das Angebot wird auch von Müttern aus umliegenden Alb-Gemeinden gerne angenommen. Es nahmen 12 Mütter mit Ihren Kleinkinder an den zahlreichen Veranstaltungen teil. Besonders für junge Mütter und neu nach Dächingen gezogene Frauen eine gute Gelegenheit Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Mit einer Gesamtzahl von 79 Mitgliedern und 7 Ehrenmitgliedern ist der Dächinger Frauenbund gut aufgestellt und bringt sich aktiv im dörflichen Leben ein. Dafür fand auch der geistliche Beirat Herr Pfarrer Otto Glöckler sehr freundliche Worte.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands fanden die anstehenden Neuwahlen statt. Als Wahlleiterin hatte sich Frau Bärbel Kräutle (Bundesvorsitzende und Diözesanvorsitzende der Landfrauenvereinigung des KDFB e.V. Rottenburg-Stuttgart ) aus Kirchbierlingen freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da der bisherige Vorstand sich nahezu vollständig bereit erklärt hat wieder zu kandidieren ging die Wahl schnell vonstatten und es konnten noch 3 neue Beisitzerinnen gefunden werden. Frau Natalie Wenger hat nach 12 Jahren Beirat bedauerlicherweise nicht mehr kandidiert. Ein großes Dankeschön an Ihre bisherige Teilnahme und Mitarbeit. Nachfolgend der „neue“ Vorstand:

1. Vorsitzende: Sabine Springer, Stellvertretende Vorsitzende: Annette Springer

Beisitzerinnen: Julia Auerswald, Elisabeth Ehrhart, Christina Huber, Claudia Huber, Edith Huber, Carmen Leichte, Silvia Merkle, Sandra Schenzle, Rebecca Stiehle, Lena Walk