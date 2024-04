Neue Veranstaltung mit der Wirtshausgaudi

Am Freitag, 8. März, fand im Vereinshaus in Berg die Jahreshauptversammlung des Männergesangverein Berg statt. Eine besondere Freude war das Ortsvorsteher Philipp Lämmle, Dirigent Martin Spranzund auch Ehrendirigent Heinz Feil der Veranstaltung beiwohnten.

Mit der Wirtshausgaudi möchte der Verein eine neue Veranstaltung im Raum Ehingen/Berg etablieren. Man setzt hierauf Qualität statt Quantität und so sollen die Konzerte im kleineren Rahmen in verschiedenen Wirtshäusern der Umgebung stattfinden. Gemeinsam mit den Ziddatalern wird es bereits im April die erste Veranstaltung in Dächingen geben. In Vorbereitung auf die Wirtshausgaudi wird vom 5. bis zum 7. April ein Probewochenende für die Sänger stattfinden.

Weiterhin wurde der Bergbrauerei eine Unterstützung beim diesjährigen Ulrichsfest zugesagt und auch im Rahmen der diesjährigen Fußballeuropameisterschaft werden die Berger Vereine versuchen die Brauerei etwas zu entlasten.

Im Jahr 2024 soll es wie bereits in den letzten beiden Jahren zwei Weihnachtskonzerte geben. Das Konzert in Berg ist gesetzt, die zweite Veranstaltungsstätte ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Dirigent Martin Spranz lobte in diesem Zusammenhang die Leistung der Sänger mit dem O-Ton „Beim Singen ohne Noten, fängt Musikmachen richtig an“. Er kam jedoch im selben Atemzug auf den Zeitungsbericht zum Munderkinger Konzert der Südweste Presse zu sprechen welche leider kaum Bezug auf das Weihnachtskonzert und die Leistung der Männer hatte.

Eine Fasnet mit Sängerbällen wird es vorerst nicht geben. Die Kosten für die Veranstaltungen übersteigen die Einnahmen und so würde es ein Draufzahlgeschäft werden. Des Weiteren ist die Bereitschaft der Sänger für ein so aufwendiges Event kurz nach den Weihnachtskonzerten rückläufig.

Die Berichte von Schriftführer Wolfgang Schlecker und von Kassier Rolf Lohmüller waren kurz, prägnant und vollumfänglich. Philipp Lämmle dankte dem Verein von der Gemeinde aus für die zahlreichen Auftritte im letzten Jahr und sprach ein großes Lob aus. Er fragte nach der Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers. Die per Akklamation einstimmig war.