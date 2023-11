Bei der Aufnahmefeier im Sportheim der SG Dettingen wurden am 11. 11. zwei neue Spitt’l Goischd’r aufgenommen. Die beiden Neumitglieder Waldemar Zielke und Manuel Kolb durften zu Beginn ihrer Aufnahme die anwesenden Goischd’r verkleidet mit ihrem Gesangstalent überzeugen.

Danach gab es für beide das leckere Vier-Gänge-Spitt’l-Spezialmenü. Jeder einzelne Gang musste komplett, manchmal mit Hilfe anderer Mitglieder, aufgegessen werden, dazu wurde jeweils ein leckerer Longdrink gereicht.

Anschließend musste jeder der beiden noch andere anwesende Mitglieder zu einem Spiel überzeugen. Was wie immer aber gerne unterstützt wird, da es jedes Mal mit viel Spaß verbunden ist. Danach hieß der Zunftmeister Fabian Baier die beiden Mitglieder herzlich Willkommen.

Außerdem wurden auch noch Theo Sidiropoulos und Rainer Hoffmann für 22 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Der stellvertretende Zunftmeister Florian Schiele ehrte dann noch den 1. Zunftmeister für hundertprozentige Teilnahme an allen Veranstaltungen an der Fasnet 2022/2023 mit einem Gutschein. Im Anschluss feierten dann alle anwesenden Goischd’r noch bis spät in die Nacht.