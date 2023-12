Vor 25 Jahren wurde das Donaubad in Neu-Ulm eröffnet. Seither sind laut Angaben der Geschäftsführung rund 10,5 Millionen Besucher in das Erlebnisbad mit Sauna gekommen. Zum 25-jährigen Bestehen wird zurückgeblickt - und die Preise werden erhöht.

Das sind die Gründe für den Preisanstieg

Diesen Schritt wollte das Donaubad eigentlich schon vor einem Jahr machen. Weil sich aber die Fertigstellung der neuen Rutschen deutlich verzögert hat, werden die Preise erst jetzt geändert. Nicht nur die Investition der neuen Rutschen, auch die „stark gestiegenen Personal- und Betriebskosten“ bringen die Geschäftsführung dazu, die Preise zu erhöhen.

So viel müssen Badegäste künftig bezahlen

Ab sofort zahlen Kunden erst einmal einen Basispreis für zwei Stunden, beim Verlassen der Anlage wird dann die weitere Aufenthaltszeit nachbezahlt. Der Basispreis für das Erlebnisbad beträgt 11 statt wie bisher 9 Euro, der Tageshöchstsatz steigt von 14, 50 auf 17 Euro. Der Eintritt in die Sauna kostet für zwei Stunden 19 statt bis bisher 18 Euro, der Tageshöchstsatz steigt von 22 auf 25 Euro. Auch der Familientarif wurde erhöht.

Donaubad wird 25

Doch die Geschäftsführung möchte sich dieser Tage nicht nur auf Preise, sondern auf etwas anderes konzentrieren. Denn die Freizeiteinrichtung wird 25 Jahre alt - und hat damit einige Veränderungen hinter sich. Geführt wird das Donaubad als GmbH von den Städten Ulm und Neu-Ulm. Immer wieder kamen im Laufe der vergangenen 25 Jahre neue Angebote dazu.

Land unter: Das damalige Atlantis trug von dem Hochwasser 1999 enorme Schäden nach sich. (Foto: privat )

Und nicht nur die Angebote haben sich im Laufe der Jahre verändert, auch der Name. Angefangen hat alles mit dem Namen „Atlantis“ am 10. Dezember 1998. Zu dieser Zeit galt eine derartige Einrichtung als Meilenstein für die Doppelstadt: Ein Bad mit damals rund 300 Meter langen Rutschen, Internet-Café, mit einem prächtigen Saunabereich, mit eigenen Fitness-Studio sowie einer eigenen Eisdiele, das gab es laut Geschäftsführung so davor noch nicht.

Enorme Flutschäden im Jahr nach der Eröffnung

Doch der erste Rückschlag sollte nach nicht einmal einem Jahr folgen: Das Pfingsthochwasser 1999 überflutete das Erlebnisbad vollkommen und führte zu großen Schäden. „Der Teamspirit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war enorm“, sagt Diana Reichle, Mitarbeiterin der ersten Stunde, „wir waren fast rund um die Uhr im Bad und haben gesäubert und geschafft, was das Zeug hält.

Dazu gehörte auch, dass wir zum Beispiel im Sicherungskasten die Sicherungen ausgebaut, mit nach Hause genommen und im Backofen getrocknet haben - heute alles eher unvorstellbar.“ Deutlich weniger aber immer noch gravierende Schäden hinterließ ein weiteres Hochwasser im August 2005. Es folgte die Ausarbeitung eines umfangreichen Hochwasserschutzplans für das Areal des Donaubads.

Nach der Insolvenz tun sich Ulm und Neu-Ulm zusammen

Doch auch danach ging es nicht immer nur rosig weiter. 2007 meldete das Atlantis Insolvenz an, das Bad musste für 15 Monate wegen Renovierungsarbeiten schließen. 2010 übernahm ein privatwirtschaftliches Unternehmen und führte das Erlebnisbad unter dem Namen „Wonnemar“.

Doch die Besucherzahlen bleiben unter den Erwartungen, zahlreiche Beschäftigte verlassen das Wonnemar. Daraufhin entscheiden die Städte, die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH zu gründen und diese mit dem Betrieb der gesamten Freizeitanlage zu beauftragen.