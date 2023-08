Die fruchtigen Sorten laufen im Sommer besonders gut, weiß Mario Scavone. Erdbeere, Mango — „und bald auch Himbeere und Zitrone“. Klassiker wie Schokolade, Vanille und Stracciatella stehen natürlich ebenfalls hinter der Glasscheibe bereit. „Und momentan bieten wir auch noch Cookies, Joghurt, Haselnuss und pure Pistazie an.“

Eisautomaten aus Neu–Ulm stehen am Flughafen Stuttgart

Eine schmackhafte Auswahl — Gelato–Chef Mario Scavone ist zufrieden. Er hat allen Grund dazu: Mit seiner Eismanufaktur „Scavone Gelati“ hat der Unternehmer aus Neu-Ulm einen prominenten Verkaufspunkt gefunden, und zwar am Stuttgarter Flughafen.

Aktuell fahren wir zwei bis drei Mal die Woche nach Stuttgart, um sie (die Automaten, d. Red.) komplett wieder aufzufüllen Gelato-Chef Mario Scavone

Dort, wo in den Sommermonaten jeden Tag knapp 30 000 Passagiere landen und abfliegen, stehen seit Kurzem zwei Eisautomaten, befüllt mit dem handwerklich hergestellten Gelato von Mario Scavone aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl.

„Vor ungefähr vier Wochen haben wir die beiden Automaten nach Stuttgart an den Flughafen geliefert und dort aufgestellt“, erzählt Scavone. Einer von ihnen steht nun im Wartebereich von Terminal 3, der andere auf der Besucherterrasse.

Alessandra Scavone ist für den Betrieb der Automaten zuständig. (Foto: Privat )

Eiskaltes Angebot rund um die Uhr

Bislang waren die Fluggäste des Stuttgarter Airports auf die Öffnungszeiten der Kioske angewiesen, wenn ihnen kurz vor dem Abflug in Richtung Urlaub der Sinn nach etwas Eiscreme stand.

Künftig haben sie rund um die Uhr die Möglichkeit, sich einen Scavone-Eisbecher aus einem der neuen Automaten zu ziehen. Angeboten werden die Becher in verschiedenen Variationen, es kann aus neun Sorten gewählt werden.

„In einen Becher passen etwa zweieinhalb Kugeln. Ein Holzlöffel ist im Deckel verbaut“, erklärt Mario Scavone, der mit seiner Manufaktur bereits zahlreiche Eiscafés in ganz Baden–Württemberg beliefert und sich nun über die Gelegenheit freut, sein Eis am Airport der Landeshauptstadt zu präsentieren.

„Das Eis in den Automaten ist das gleiche, welches wir auch für die Eisdielen produzieren. Beim Angebot in Stuttgart wollen wir uns an der jeweiligen Saison orientieren, im Frühjahr und im Herbst also mehr auf Milcheis setzen, während der Fokus im Hochsommer dann auf dem Fruchteis liegt.“

Obwohl erst seit einem Monat am Flughafen in Stuttgart, haben sich die Automaten dort bereits als echte Überflieger erwiesen, wenn man nach den Worten von Scavone geht: „Aktuell fahren wir zwei bis drei Mal die Woche nach Stuttgart, um sie komplett wieder aufzufüllen.“ Es läuft also.

So kam das Eis aus Pfuhl nach Stuttgart

Aber wie sind die Eisautomaten aus Pfuhl überhaupt am Stuttgarter Flughafen gelandet? „Das hat alles meine Frau Alessandra organisiert“, verrät Mario Scavone. „Sie ist im Vertrieb sehr talentiert und hat die Verantwortlichem schnell von unserem Vorhaben überzeugt.“

Eine Verkostung soll letztlich den Ausschlag gegeben haben. Die Qualität hat direkt überzeugt, meldete der Flughafen. „Sie wollten es unbedingt haben.“

Alessandra Scavone ist es auch, die für den Betrieb der Automaten am Flughafen verantwortlich ist. Doch damit nicht genug: Mit ihrem eigenen Gewerbe betreibt die Unternehmerin aus Neu–Ulm, die inzwischen auch die firmeneigene „Eis Lounge“ in Pfuhl führt, insgesamt sieben Eisautomaten in Baden-Württemberg, zwei weitere sind geplant, einer davon an der Ulmer Uniklinik.

Ihre Automaten stehen außerdem im Wartebereich des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses sowie in den Kasernen in Dornstadt, Laupheim, Dillingen und Ellwangen.

Produktion im Keller des Elternhauses

Produziert wird das Eis von Mario Scavone schon seit den Anfängen vor 15 Jahren im Keller seines Elternhauses in Pfuhl, wo eine Etage darüber auch die „Eislounge“ beheimatet ist. Bislang standen „Scavone Gelati“ dort knapp 130 Quadratmeter für die Herstellung zur Verfügung. „Aber jetzt ist hier wirklich hier Sense“, erklärt der Chef.

Die Produktion soll ausgebaut werden. Im Gewerbegebiet in Burlafingen hat Mario Scavone eine geeignete Halle gefunden und für die Expansion außerdem einen Investor an Bord geholt. Ab Mitte November soll dann auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern produziert werden.

„Es wird ganz anders“, kündigt der Spezialist an. Was die Quantität der Produktion angeht, erhofft sich Scavone am neuen Standort mindestens die zehnfache Menge von dem, was bislang an Eis in dem Pfuhler Keller hergestellt worden ist. „Wir haben Maschinen, die bis zu 1.200 Liter Eis pro Stunde produzieren können.“

20 Eisautomaten für den Anfang geplant

Und weil das Automatengeschäft so gut läuft, will Scavone in diesem Bereich auch selbst investieren, sobald die Halle fertig ist. Mit 20 Automaten will der Unternehmer anfangen, Anfragen gebe es bereits zuhauf.

Mario Scavone denkt vor allem an größere Firmen in der Region. Der Neu–Ulmer möchte aber nicht ausschließen, seine Eisautomaten künftig auch in anderen Bundesländern aufzustellen.

Von Hand ließen sich die Becher dann jedoch nicht mehr befüllen. „Das wären einfach zu viele.“ Hier käme dann eine Maschine zum Einsatz, die pro Stunde rund 2.000 Becher fertigmachen kann.

Die Qualität des Eises, und das ist dem Gelato-Chef besonders wichtig, solle aber die gleiche bleiben. „Da wird nichts verändert, das hat bei mir oberste Priorität. Wir sind und bleiben eine Manufaktur.“ Da ist für Mario Scavone selbst der Flughafen-Deal kein Grund, um abzuheben.