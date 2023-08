Seit Monaten fehlt dem Donaubad eine wichtige Attraktion, nämlich die Rutschen. Die Alten wurden längst abgebaut, die Neuen lassen seit fast einem Jahr auf sich warten. Zu viele Mängel, so wurde gemunkelt, hätten das Projekt immer wieder durch den TÜV fallen lassen.

Offiziell jedoch hörte man vom Donaubad, das von den Städten Ulm und Neu–Ulm gemeinsam betrieben wird, nicht viel. Jetzt aber wurde das Ergebnis von intensiven Verhandlungen hinter den Kulissen bekannt. Und das sieht einen Vergleich zwischen Donaubad und Generalunternehmer vor.

Das Unternehmen, das für den Bau zuständig ist, ist ein Rutschenhersteller aus der Schweiz, der durchaus viele Projekte vorweisen kann. Mit den vier neuen Erlebnisrutschen in Neu–Ulm hatte das Unternehmen aber wohl einfach kein Glück — beziehungsweise reihenweise Mängel wohl einfach in Kauf genommen.

Lüftung, Brandschutz und Dachabdichtung sollen neu vergeben werden

Der Vergleich sieht nun vor, dass der Rutschenhersteller seine Arbeiten abschließt und „einen Teil der bekannten Mängel behebt“, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Bei drei Gewerken sollen Teile aus dem bisherigen Generalübernehmer–Vertrag herausgelöst werden: Lüftung, Brandschutz und Dachabdichtung. Diese Arbeiten werden von der Donaubad GmbH neu vergeben.

Die zuständige Firma aus der Schweiz wird damit einige der wichtigsten Arbeiten abtreten beziehungsweise muss diese nun abtreten. Wohl genau an diesen Stellen schien es bei den Prüfungen in den vergangenen Monaten wiederholt gehakt zu haben. Dabei war aber nicht die Firma direkt für Lüftung, Brandschutz und Dachabdichtung zuständig, sondern vergab diese Arbeiten wiederum an andere Unternehmen.

Da jedoch die schweizer Firma am Ende für alles haftet, da General–Unternehmen, stand sie letztendlich trotzdem in der Pflicht.

Mängel bei der Bauausführung festgestellt

Hintergrund der Verzögerungen beim Bau der neuen Donaubad–Rutschenanlage waren zunächst Lieferengpässe beim Material. Hinzu kamen dann die genannten Mängel bei der Bauausführung. Langwierige Verhandlungen, an denen neben der Donaubad GmbH und der Rutschenfirma auch der externe Projektsteuerer, Rechtsberater beider Seiten, das Gebäudemanagement der Stadt Ulm und die Spitzen der städtischen Verwaltungen beteiligt waren, folgten.

„Alle, die selber gebaut haben, wissen, wie schwierig es werden kann, sobald Probleme beim Bau auftreten. Das ist bei uns nicht anders, nur dass es bei uns nicht nur um viel Geld, sondern auch um die Sicherheit unserer Badegäste geht“, betonen die Donaubad–Geschäftsführer und fügen an: „Niemand hat ein größeres Interesse als wir, die Rutschen–Sanierung rasch zu einem guten Ende zu bringen.“ Auch das sei ein Grund gewesen, warum man einen Vergleich gesucht habe.

Mängel müssen behoben werden

Für Mitte September ist ein Abnahmetermin mit dem schweizer Unternehmen vereinbart. Bis dahin müssen von der Rutschenfirma alle geschuldeten Leistungen abnahmereif hergestellt werden. Im Anschluss daran muss ein Testbetrieb zeigen, ob die Anlage alle betriebsnotwendigen und sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt.

Wann genau die Rutschen dann den Badegästen zur Verfügung gestellt werden können, kann erst nach dem Abnahmetermin und dem Testbetrieb festgelegt werden. Ob Badegäste in diesem Jahr also noch rutschen können? Das ist aktuell mehr als fraglich. Das Donaubad wird jedoch durchaus bemüht sein, den Eröffnungstermin auf das frühstmögliche Datum zu legen. Schließlich entgehen ihnen mit den fehlenden Rutschen seit Monaten auch wichtige Einnahmen.