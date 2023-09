13 Räume, 13 Disziplinen. Einen Parcours aus Minispielen gilt es bei dem Teamspiel–Erlebnis „Face–Off“ in Neu–Ulm zu absolvieren. Das Konzept der Spielearena ist an populäre Fernsehsendungen wie „Schlag den Raab“ und „Schlag den Star“ angelehnt — und erfreut sich aktuell großer Beliebtheit.

Ohne zu wissen, was genau auf sie zukommen wird, haben sich vier Redakteure aus dem Reporterbüro Ulm von „Schwäbische.de“ dieser Herausforderung gestellt. Wie hart es für sie war? Das sehen Sie im Video:

„Du willst mich bezwingen?“

Da steht er nun, der Endgegner. Geflecktes Fell, spitze Hörner, murmelgroße Augen. „Du willst mich bezwingen?“, scheint das Tier zu denken, während immer mehr Luft in das hüpfburgartige Auffangbecken um es herum strömt. Ich ziehe mir den Cowboyhut tief in die Stirn, halte Blickkontakt, will mir keine Blöße geben.

Als Reiter, so denke ich beim Gang in die Manege, brauche ich ja bloß einen festen Handgriff und womöglich eine Portion Übermut, um den Bullen zu bezwingen. Ach ja: Und die Kraft einer Hydraulikpresse in den Oberschenkeln, wie ich gleich feststellen werde.

Schwäbische-Redakteur Dennis Bacher spricht dem störrischen Plastikbullen gut zu. (Foto: Dennis Bacher )

„Yee–haw“, rufe ich im Überschwang und springe dem Plastikbullen auf den Rücken. Mit der rechten Hand greife ich zum Seil, die linke klemme ich mir hinter den Rücken, so wie ich das mal im Fernsehen beobachtet habe. Dann beginnt das Rodeo.

Ich merke schnell: Das Tier hat seinen eigenen Kopf. Lehne ich mich nach links, dreht sich das Rindvieh ruckartig in die andere Richtung. Wiege ich mich halbwegs sicher im Sattel, schlägt er mit seinem Hinterteil aus. Er wird schneller und schneller, das Seil beginnt in meiner Handfläche zu scheuern.

Mit aller Kraft in meinen Schenkeln versuche ich mich notdürftig an die Flanken dieses widerspenstigen Tieres zu pressen, doch die pausenlosen Pirouetten des Plastikbullen machen sicheren Halt unmöglich. Nach gerade einmal 18 Sekunden ist der Spaß vorbei: Der Bulle schleudert mich im hohen Bogen aus dem Sattel, ich stoße mich am Horn des Tieres, mein Hut fällt mir vom Kopf. Ob die kurze Zeit für den Sieg gereicht hat?

Was steckt hinter "Face-Off" in Neu-Ulm?

Etwa drei Stunden zuvor: Zu den wummernden Bässen elektronischer Musik betreten wir ehrfürchtig die von außen unscheinbaren Räumlichkeiten im ersten Stock eines ehemaligen Bürogebäudes im Neu–Ulmer Industriegebiet. Wo bis vor wenigen Jahren noch die Basketballer von Ratiopharm Ulm mit ihrer Geschäftsstelle beheimatet waren, prangt nun ein Logo in den Farben Gelb und Lila an der Eingangstür: „Face–Off“. Wir gehen rein.

In diesem Raum lässt Redakteur Philip Hertle die Scheiben fliegen. (Foto: Andreas Spengler )

Was uns, neben der lauten Musik, gleich zu Beginn auffällt: Für einen Nachmittag unter der Woche ist auf dem rund 800 Quadratmeter großen Areal ganz schön was los. Immer wieder verschwinden Menschen aufgeregt plappernd hinter schwarzen Vorhängen, ehe aus den Räumen dahinter spitze Schreie oder stumpfe Schläge zu vernehmen sind. Wir sind neugierig — doch fragen uns auch: Haben wir uns das gut überlegt? Doch es gibt kein Zurück.

Nach Corona läuft es hier endlich gut

In der Lobby, wo sich die Teilnehmer ausruhen und außerdem einen ersten Blick auf den Bullen erhaschen können, treffen wir auf Lea–Marie. Die 22–Jährige leitet den Betrieb bei „Face–Off“ seit etwa fünf Monaten in stellvertretender Position und wird uns heute als Spielleiterin zur Seite stehen.

„Derzeit dürfen wir ziemlich viele Azubi–Gruppen bei uns begrüßen, für die gerade das neue Lehrjahr begonnen hat“, erklärt sie den Trubel im Empfangsbereich. Generell werde das Angebot nach zwei zähen Corona–Jahren in 2023 „richtig gut angenommen“. So gut, dass sogar bereits ein zweiter Standort in Rüsselsheim geplant sei. Doch das ist Zukunftsmusik.

13 Räume, 13 Spiele - ein Gewinnerteam

„Ihr wisst, worum es bei „Face–Off“ geht?“, blickt uns die Spielleiterin jetzt erwartungsvoll an — und fährt gleich fort, als wir beginnen, zaghaft die Köpfe zu schütteln. „Na ums Gewinnen!“, lächelt sie. Die Grundidee geht so: Zwei Gruppen — Team Gelb und Team Lila — treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Die Schnitzelgrube lädt zum Versinken ein, doch der Buzzer will gedrückt werden. (Foto: Andreas Spengler )

Insgesamt gibt es 13 Spiele in 13 Räumen. Es werden unterschiedliche Fähigkeiten gefordert — mal sind es Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft, mal Kreativität und Geschicklichkeit, dann wieder Allgemeinwissen und taktisches Denken. Anders als beim Minigolf werden die erzielten Punkte nicht auf einem Zettel, sondern per App auf Tablets gespeichert, die in allen Räumen platziert sind.

Ob man denn auch Disziplinen auslassen könne, will ich zögernd wissen und denke dabei an das gehörnte Tier am anderen Ende der Arena. „Das wäre aber schade“, entgegnet Lea–Marie. Weil die Punktezahl mit jedem Spiel steige, bleibe es bis zum Schluss spannend. Und der Bulle sei immerhin das letzte Spiel, bringe also die meisten Zähler ein. „Na gut“.

Was verbirgt sich hinter dem Vorhang?

Dann ist der Moment gekommen. Wir Redakteure stehen vor dem schwarzen Vorhang, der den Eingang zum ersten Raum verhängt. Wir gehen durch. Die erste Aufgabe: „Tumblin Dice“. Erst werden Würfel auf ein Holzbrett geschnipst, dann die Punkte gezählt.

Fans der deutschen TV–Sendung „Schlag den Raab“ dürfte das Spiel möglicherweise bekannt vorkommen, immerhin war „Tumblin Dice“ bereits vor vielen Jahren Teil der Sendung. Und tatsächlich erinnern bei „Face–Off“ gleich mehrere Disziplinen an die beliebte Spieleshow, die der Entertainer Stefan Raab vor rund 17 Jahren erfunden hat.

Vorbild ist „Schlag den Raab“, viele Spiele gleich

„Die Scheibe“, die von uns nacheinander mit Steinen bestellt werden muss, bis sie umkippt, stammt aus der ersten Staffel von „Schlag den Raab“, die 2006 ausgestrahlt worden ist. „Shuffleboard“ — ähnlich wie Curling, nur auf einem Tisch — ist die neueste Disziplin in Neu–Ulm und war 2010 mal ein Matchball–Spiel in der Sendung. „Als Vorbild dienen natürlich Shows wie „Schlag den Raab“ und „Schlag den Star“, wir überlegen uns aber auch eigene Konzepte“, erklärt uns Spielleiterin Lea–Marie.

Das Shuffleboard kennt man aus dem Fernsehen - und steht jetzt auch in Neu-Ulm. (Foto: Andreas Spengler )

Die Idee für das Teamspiel–Erlebnis „Face–Off“, welches im Raum Ulm bislang einzigartig ist, hatte Sart–Up–Gründer Lucas Schäfer vor rund zwei Jahren beim Fernsehschauen. Und die nötige Inspiration holt sich das junge Team auch noch heute von Spieleshows wie „Schlag den Star“. „Wir gucken dann, was sich bei uns gut umsetzen lässt, ohne dafür ein riesiges Gelände zu benötigen“, sagt Lea–Marie und überlegt: „Einen Bagger könnten wir in unseren Räumen zum Beispiel eher nicht nutzen.“

Spiele werden ausgetauscht und erneuert

Immer mal wieder würden Disziplinen auch ausgetauscht, damit sich das Erlebnis auch wiederholen lasse, erzählt Lea–Marie. Nur drei Spiele sollen dauerhaft bleiben: Dazu zählt die Reaktionswand im Schwarzlichtraum, die „Schnitzelgrube“, durch die man sich trotz widerspenstiger Schaumstoff–Würfel möglichst schnell bewegen muss — und natürlich das „Bullriding“.

Der Grund für die lauten Schläge aus dem Schwarzlichtraum nennt sich Reaktionswand. (Foto: Andreas Spengler )

Am Ende entscheidet auch bei uns der elektrische Bulle über Sieg und Niederlage. Und weil das Tier meinen Kontrahenten bereits nach 17 Sekunden abwirft, reicht es für Team Lila sogar zum Triumph. Eine einzige Sekunde sollte nach fast drei Stunden Anstrengung und Aufregung letztlich über Sieg und Niederlage entscheiden.

Kein Lametta für uns - aber ein gutes Gefühl

Wie bei „Schlag den Raab“ ist es bis zum Schluss spannend geblieben, auch wenn es für uns, anders als in der Show, kein goldenes Lametta regnen sollte. Spaß hat es gemacht, finde ich. Und der Muskelkater in den Oberschenkeln, den der Bulle hinterlassen hat, fühlt sich beim Gedanken an den Sieg am nächsten Tag gar nicht mal so schlimm an.