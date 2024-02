Von einem „Vorfall“ berichtet Marina Müller (Namen von der Redaktion geändert). Ihren echten Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, weil sie Angst hat. Angst davor, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Und das für eine Forderung, die für sie selbstverständlich erscheint.

Die 26-Jährige besuchte an einem Abend Ende Januar das Neu-Ulmer Donaubad. Sie zeigte sich dabei freizügig, ohne ihre Brust zu bedecken. Zunächst sei das niemandem aufgefallen oder zumindest habe niemand darauf reagiert.

Erst beim zweiten Mal Rutschen sei sie vom einem Mitarbeiter angesprochen worden. Dieser verwies auf die Hausordnung des Bades. „Der Aufenthalt im Bad ist nur mit üblicher Badebekleidung gestattet“, steht dort geschrieben. So weit, so unklar.

Charakterstärke zeigen?

Der Mitarbeiter habe ihr jedenfalls empfohlen, sich eine Badebekleidung im Shop zu kaufen. Das lehnte Marina Müller ab. „Ich muss dazu sagen, dass ich beim Baden noch nie ein Oberteil getragen habe. Da ich mich schlicht ohne wohler fühle“, erklärt sie. Ihr gehe es dabei keinesfalls darum, Aufmerksamkeit oder gar Erregung zu erzeugen. „Ich fühle mich schlichtweg diskriminiert, wenn ich ein Oberteil tragen muss.“

Sie müsse auch Anblicke von Männern in Kauf nehmen, die „manchmal eine größere Brust als weibliche Personen haben“. Der Anblick einer unbedeckten Frauenbrust müssten die Gesellschaft und auch die Schwimmbadgäste eben in Kauf nehmen, fordert sie. „Hier muss doch schlicht die Charakterstärke vorhanden sein, das aushalten zu können.“ Ohnehin diene der Badebesuch ja gerade dazu, abzuschalten und sich auf sich selbst zu konzentrieren. „Hier den Fokus auf fremde Menschen zu legen und diese versuchen zu Reglementieren, nur weil sie nicht in das eigene Bild passen, erschließt sich mir nicht.“

Kinder schützen

Kinder zu schützen, könne sie als Argument auch nicht nachvollziehen: „Kinder stellen bei einer unbekleideten Brust gar keinen Zusammenhang zu einer Sexualisierung her.“ Außerdem könne der Anblick sogar dazu beitragen, diesen zu normalisieren.

Viele ihrer Argumente hat Müller auch bei dem Vorfall im Donaubad genannt. Doch geholfen hat ihr das nicht. Zwei Polizisten hätten sie schließlich nach draußen geführt. Müller musste mit einem Hinweis auf ein mögliches Hausverbot das Schwimmbad verlassen. Für sie war die Erfahrung allerdings nicht neu.

Bad fragt andere Bäder

Müller stammt ursprünglich aus der Nähe von Tettnang. Immer wieder sei sie mit ihrer Einstellung angeeckt, einmal ebenfalls aus einem Bad verwiesen worden. Dennoch möchte sie weitermachen. Mit mehreren Badebetrieben führe sie inzwischen Gespräche. Auch das Donaubad hat sie nach dem Vorfall nochmals kontaktiert.

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung teilt der Geschäftsführer Jochen Weis mit: „Eine Entscheidung, wie wir zukünftig mit dem ,Oben-Ohne-Baden’ umgehen werden, ist noch nicht gefallen.“ Das Bad frage noch Erfahrungen anderer Bäder ab. „Noch liegen uns nicht ausreichend Informationen vor, um hier eine gut fundierte Entscheidung zu treffen.“ Mit einer Entscheidung sei wohl im März zu rechnen.

Unterschiedliche Vorschriften

Tatsächlich gibt es deutschlandweit unterschiedliche Vorschriften. Im Dezember 2022 sprach sich eine Berliner Ombudsstelle für Gleichberechtigung der Geschlechter aus, nachdem sich die Berliner Aktivistin Lotte Mies diskriminiert gefühlt und sich beklagt hatte. Marina Müller steht mit Lotte Mies in Kontakt. Sie weiß auch, dass Mies Drohschreiben und sogar Morddrohungen erhalten habe.

Meinung Ein Kommentar von Andreas Spengler:

"Lasst die Kirche im Dorf" Sollen Frauen „oben ohne“ ins öffentliche Schwimmbad dürfen? Die Frage hat wohl das Potenzial, eine Grundsatzdiskussion zu entfachen. Über einen angeblichen Werteverlust unserer Gesellschaft, über die Frage, wie viel wir Kindern zumuten wollen und wie viel Toleranz wir brauchen. Doch taugt der Oben-Ohne-Zwist tatsächlich für den großen Aufreger? Ganz bestimmt nicht. Weil es de facto um viel weniger geht, als man Aktivistinnen wie Lotte Mies gemeinhin unterstellt. Lasst die Kirche im Dorf. Die Frauen, die sich für die Freizügigkeit einsetzen, haben gute Argumente dafür. Wer rational und liberal denkt, sollte ihnen zustimmen. Am Ende stellt sich ohnehin die Frage, wie viele Frauen von dem Recht Gebrauch machen würden. Die Erfahrungen aus anderen Bädern zeigt, dass es definitiv die Minderheit bleibt. Doch für diese Minderheit hat man zumindest eine Diskriminierung aus der Welt geschafft – ohne jemandem zu schaden.

Deshalb will Müller vorerst inkognito bleiben, aber weiterhin für ihr Anliegen kämpfen. Und tatsächlich bewegt sich gerade etwas in vielen Bädern, vor allem in Großstädten und Studentenstädten. Der übliche Passus lautet meist: „Der Aufenthalt ist nur mit üblicher Badebekleidung gestattet“. Stattdessen heißt es dann: „Alle Geschlechter müssen mindestens ihre primären Geschlechtsmerkmale bedecken.“

Konstanz erlaubt das Baden „oben ohne“

So steht es etwa in der Badeordnung der städtischen Bäder in Konstanz. Dort bestätigt der Sprecher der Stadtwerke ausdrücklich, dass sich Frauen auch ohne Bikini-Oberteil in den Bädern aufhalten dürfen. Bislang habe es keine Beschwerden darüber gegeben, allerdings hätten bislang auch nur wenige weibliche Badegäste die Möglichkeit genutzt.

Vielleicht ist auch das ein Grund, dass viele andere Bäder in der Region offenbar noch keine Notwendigkeit sehen, zu reagieren. Die Stadt Ehingen antwortet, dass die Badeordnung für das Freibad eindeutig sei: Der Aufenthalt sei nur „in üblicher und ordentlicher Badebekleidung“ gestattet und müsse „den allgemeinen Anschauungen über Sitte und Anstand entsprechen“. Ob eine Badebekleidung diesen Anforderungen entspricht, würden allerdings die Aufsichtskräfte entscheiden. Änderungen an der Haus- und Badeordnung seien nicht vorgesehen.

Andere Probleme in der Welt?

Die Stadt Laupheim erklärt dagegen eindeutig, dass Frauen sich nicht ohne bedeckte Brust im öffentlichen Schwimm- und Badebereich des Parkbads aufhalten dürfen. „Dieses Thema kam bei uns noch nicht auf und wird von Seiten der Stadtwerke auch nicht angestrebt“, heißt es auf Nachfrage.

Marina Müller sagt, sie kennen mehrere Bekannte, die gerne oben ohne baden würden - wenn es nur akzeptiert wäre. Deshalb will sie weiter dafür stark machen. „Klar haben wir derzeit ganz andere Probleme in der Welt“, sagt sie. Dennoch bleiben die Regel der meisten Bäder für sie eine Diskriminierung.