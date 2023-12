Von uralten Baumstämmen bis zu barocker Musik im Kloster Elchingen

Seit 29 Jahren werden im Landkreis Neu-Ulm Geschichte und Geschichten erforscht und im Jahrbuch „Geschichte im Landkreis Neu-Ulm“ dokumentiert. Jedes Jahr erscheint ein neuer Jahresband. Dieses Mal enthält er auf 76 Seiten acht Aufsätze von sieben Autorinnen und Autoren, die wieder viel wissenschaftliche Akribie auf ihre Beiträge verwendet haben.

So nimmt Peter Wischenbarth die Leserinnen und Leser mit an einen ehemaligen Baggersee bei Wullenstetten, in dem uralte Baumstämme geortet und ihr Alter dendrochronologisch auf steinzeitlich bestimmt worden sind.

Die Frühgeschichte der Dörfer Nersingen, Fahlheim und Straß beleuchtet Anton Aubele und stellt die Bedeutung der einstigen Maier- und Widdumhöfe heraus.

Klara Aubele befasst sich mit dem Pfarrer und Theologen Agricola aus Holzheim und dessen Ahnen. An die Vergänglichkeit allen Lebens und die Unvermeidbarkeit des Todes erinnert Hans-Joachim Winckelmann in seinem Aufsatz über Totenbilder, wovon einige im Weißenhorner Heimatmuseum zu besichtigen sind.

Thomas Pfundner wartet gleich mit zwei Beiträgen auf: Im Eschach bei Holzschwang entdeckte er Grenzsteine und dokumentierte sie. Zudem beschäftigt er sich mit evangelischer Volkskunst, welche zu besonderen Anlässen, wie Konfirmation, Trauung oder zum Totengedenken, angefertigt wurde.

Das 250. Weihejubiläum der Maria-Hilf-Kapelle in Ay nahm Horst Reul zum Anlass, dem Kleinod eine umfassende geschichtliche und kunstgeschichtliche Betrachtung zu widmen. Schließlich gewährt Berthold Büchele noch einen Einblick in die barocke Kirchenmusik, wie sie seinerzeit im Kloster Elchingen praktiziert wurde.

Die Redaktionsleitung lag wieder beim ehemaligen Kreisarchäologen und Kreisrat Richard Ambs aus Thalfingen. Der Landkreis hat die Druckkosten für den neuen Jahresband übernommen, der mit einer Auflage von 1300 Exemplaren erschienen ist.

Der 29. Jahresband ist in den Kreismuseen und im Buchhandel zum Stückpreis von zehn Euro erhältlich. Ab 8. Januar 2024 sind auch wieder Bestellungen per Mail im Landratsamt möglich: [email protected]