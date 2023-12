Von Kreativprogrammen bis zu literarischen Reisen

Das Edwin-Scharff-Museum am Petrusplatz in Neu-Ulm startet mit einem gut gefüllten Veranstaltungskalender ins neue Jahr. Neben den beiden Sonderausstellungen „Vom Wesen der Natur. Zwei Jahrhunderte empfundener Kunst. Die Sammlung Andreas Gerritzen“ und „Erzähl mir was vom Tod! Eine interaktive Ausstellung über das Davor und das Danach“ gibt es breit gefächertes Programm für alle Altersgruppen. Dies teilt das Museum mit.

Auftakt im neuen Jahr bilden zwei Angebote zur Sonderausstellung „Vom Wesen der Natur“ im Kunstmuseum. Beim kunsthistorischen Rundgang am Sonntag, 7. Januar, 11.30 Uhr, werden Werke der Landschafts- und Stilllebenmalerei, aber auch plastische Arbeiten aus der Sammlung von Andreas Gerritzen vorgestellt. Am selben Tag um 14 Uhr versammelt Autor Florian L. Arnold in der literarischen Reise unter dem Titel „Natur(T)Räume“ gereimte, geträumte, gelogene und wunderbar fabulierte Texte aus drei Jahrhunderten. Weitere Möglichkeiten, die Schau im Januar kennenzulernen, bieten sich am Sonntag, 21. Januar, 11.30 Uhr, bei einem Rundgang und am Sonntag, 28. Januar, 14 Uhr, bei einer literarischen Reise.

Zugeschnitten auf die Sonderausstellung „Erzähl mir was vom Tod!“ im Kindermuseum offeriert das Museum auch 2024 spezifische Angebote, um die Themen Abschiednehmen und Vergänglichkeit zu vermitteln. Die begleitende Veranstaltung „Geschichten vom Diesseits und Jenseits mit Tine Mehls“ überrascht mit Märchen, Sagen und Geschichten zum Thema Tod aus unterschiedlichen Kulturen. Trotz des ernsten Themas darf am Sonntag, 14. Januar, 15.30 bis 16.30 Uhr, auch gelacht und gestaunt werden.

Auch die Angebote „Bunt ist meine Lieblingsfarbe“ und „Offenes Atelier“ werden weitergeführt. Für kleine und große Besucher gibt es kreative Experimente. Am Samstag, 21. Januar, 13 bis 17 Uhr, fördert Christine Söffing im „Offenen Atelier“ Neugier am Ausprobieren und unterstützt eigene Kunstvorhaben von Jugendlichen und Erwachsenen. Wegen der hohen Nachfrage wird eine Anmeldung empfohlen. Zuzüglich des Eintrittes sind 2,50 Euro fürs Material zu zahlen.

Am Freitag, 26. Januar, 14.30 bis 17.30 Uhr, bietet „Bunt ist meine Lieblingsfarbe“ Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren Raum für eigenen Ideenreichtum. Eine Anmeldung unter [email protected] mindestens zwei Tage vor Veranstaltung ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten pro Kind betragen vier Euro.

Für beide Veranstaltungsreihen stehen weitere Termine für 2024 fest, zu finden auf der Museums-Internetseite.

Alle Veranstaltungen im Überblick gibt es unter www.edwinscharffmuseum.de/veranstaltungskalender.