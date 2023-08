Vier Bundestagsabgeordnete besuchen Süd West Chemie

Das mittelständische Chemieunternehmen Süd West Chemie (SWC) in Neu–Ulm setzt auf ökologische Nachhaltigkeit in der chemischen Produktion. Vier Bundestagsabgeordnete haben am Mittwoch dem familiengeführten Unternehmen einen Besuch abgestattet. Dort haben sie erfahren, wo der Schuh drückt. Insbesondere benötigt das Unternehmen neben günstigem Strom aus Windkraft von der Nordsee einen Abbau von Bürokratie, um sich mit seinen 50 Arbeitsplätzen weiterhin gegen Großkonzerne und internationale Konkurrenz behaupten zu können.

95 Prozent der Betriebe der chemischen Industrie in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Reinhard Siegle, geschäftsführender Gesellschafter der Neu–Ulmer Firma SWC, sieht sein Unternehmen als Mittelständler, dem es gelungen ist, durch individuelle Produkte nach Wunsch der Kundschaft am Markt zu bestehen. „Chemische Industrie, dabei denkt man nur an Baier und BASF. Die Großkonzerne machen auf dem deutschen Markt aber nur fünf Prozent aus“, rechnet Siegle vor, der nicht zuletzt von seinen drei Söhnen im Betrieb unterstützt wird. Markus Siegle ist Produktionsleiter, Florian Siegle bringt sich im Vertrieb ein, während Raphael Siegle für Finanzen und Personal zuständig ist.

Eingeladen hat das Führungsquartett aus Obermarchtal im Alb–Donau–Kreis neben der Ulmer CDU–Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer auch ihren Neu–Ulmer CSU–Kollegen Alexander Engelhard sowie die CDU–Abgeordneten Josef Rief aus Biberach und Michael Donth aus Reutlingen. Mit Martin Krämer hat zudem der Obermarchtaler Bürgermeister das Unternehmen „seiner“ Obermarchtaler besucht.

In seiner Einführung machte Reinhard Siegle deutlich, dass die deutsche Chemieindustrie vor großen Herausforderungen steht. Seine Firma arbeite an der notwendigen Nachhaltigkeit der Produktion, werde dabei aber durch bürokratische Regulierung aus Brüssel und Berlin eingeschränkt, ja gehindert. Denn kleine und mittelständische Betriebe müssten die gleichen Anforderungen erfüllen wie Großkonzerne.

„Die Chemie erzeugt Produkte, die den Menschen einen großen Nutzen verschaffen“, fuhr Siegle fort und ergänzte, „keine Branche ohne Chemie“. „Wenn Kohlensäure fehlt, kann man kein Bier zapfen, den Apotheken fehlen Medikamente für Kinder“, kritisierte Siegle. Coronaimpfstoffe habe die chemische Industrie innerhalb weniger Monate entwickelt, auch die CSW stelle seit der Pandemie Desinfektionsmittel her, man habe rasch auf die Extremsituation reagiert. Nun mangele es an Rahmenbedingungen für weitere Erfolge. Siegle forderte einen günstigen Industriestrompreis, da sein Unternehmen viel Energie benötige: „was wir brauchen, ist grüner Strom aus Windkraft von der Nordsee. Leider fehlen noch die Stromtrassen zu uns“.

Sebastian Ziller aus der Abteilung Forschung und Entwicklung ging auf die fehlende Rechtssicherheit für zukünftige Entwicklungen und Investitionen ein. Er nannte das Beispiel von Melamin, das zum Beispiel für Babygeschirr, Spanplatten, Schaumstoffplatten und Möbeloberflächen verwendet wird. Er erklärte, dass dieser Stoff bisher kein Gefahrenstoff war. Seit Januar gelte ein Anfangsverdacht, der bisher allgegenwärtige Stoff dürfe nicht mehr verwendet werden.

Josef Rief räumte ein, dass Grenzwerte willkürlich seien, das treffe alle Branchen: „die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wenn die Produktion wegfällt, fällt der Wohlstand weg“. Alexander Engelhard verglich Gefahrenstoffe mit einem Tiger, der eine Gefahr darstelle, nicht aber im Zoo. Daher müsse der Zoo nicht verboten werden. Er warnte davor, auf die EU zu schimpfen, da die Vorlagen für Regelungen aus den Mitgliedsstaaten kämen und gab zu, dass der Volkswirtschaftler das Thema anders betrachtet als ein Ökologe.

Michael Donth sprach gar von typisch deutscher Arroganz und bemühte neben dem Beispiel von Schleifscheiben die Käfighaltung bei Hühnern, die in Deutschland verboten wurde. Nun kämen die Eier von anderswo her. Für Ronja Kemmer wird der Standort Deutschland durch Regularien weniger attraktiv. „Regulierungen helfen nur den Großen, das Rückgrat ist aber der Mittelstand“.

Im neuen Labor, das gemeinsam besichtigt wurde, werden Messungen durchgeführt, bei denen unter anderem physikalische und chemische Eigenschaften der Stoffe geprüft werden. Erdölbasierte Ausgangsstoffe sind noch die Regel, die SWC erzeugt jedoch bereits nachhaltige Ersatzstoffe, die sie auch zum Einsatz bringt. Florian Siegle führte insoweit Pulverharz und den von SWC entwickelten ökologischen Ersatzstoff vor, die beide wie Mehl aussehen.