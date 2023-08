Im Herzen Neu–Ulms wird seit kurzem wieder an dem geplanten Neubau des Heiners, einem Gebäudekomplex mit Wohn– und Arbeitsfläche, gearbeitet. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Baustelle sorgte in den vergangenen Wochen für einigen Unmut.

Seitdem ein Statiker ein benachbartes Wohnhaus aufgrund von Rissen in der Wand als „nicht mehr standsicher“ bezeichnete, herrschte auf der Baustelle für das Heiners in Neu–Ulm ein Baustopp. Stadt und Vermieter des Wohnhauses, die Immobilienfirma Vonovia, wollten zunächst klären, wie es zu den massiven Rissen in dem Wohnhaus kommen kann — mit getrennt angeforderten Gutachten.

Denn während Vonovias Experten zu dem Ergebnis kamen, dass die Bauarbeiten für den Neubau des Heiners zu den Schäden am Wohnhaus führten, wollte die Stadt das zunächst so nicht einfach stehen lassen. Der Baustopp wurde zwar von der Stadt Neu–Ulm selbst vorgeschrieben. Jeder Tag, an dem die Bauarbeiten ruhten, tat ihr jedoch finanziell weh.

Mieter mussten Haus verlassen

Ein Alptraum war die ganze Geschichte aber vor allem für jene Mieter, die aufgrund der Risse von einer auf die andere Stunde ihre wichtigsten Dinge packen und das Haus verlassen mussten. Über Wochen konnten sie ihre Wohnungen nicht mehr betreten, wurden in Hotels untergebracht.

Inzwischen wird auf der Baustelle des Heiners wieder weitergearbeitet — zumindest teilweise. Die Entwicklungsgesellschaft Neu–Ulm teilt dazu als Begründung mit, „dass Geologen und Ingenieure davon ausgehen, dass von den nun beginnenden Hochbaumaßnahmen für das Heiners keine Beeinträchtigung der benachbarten Grundstücke ausgehen“. Zudem würden Statiker derzeit daran arbeiten, die angrenzenden Wohngebäude entsprechend zu stabilisieren.

Sicherheitsbereich eingerichtet

Bis es hierfür eine Lösung gibt, „wird innerhalb der Baustelle ein Sicherheitsbereich eingerichtet, in dem es bis auf Weiteres keine Bautätigkeit geben wird“, heißt es vonseiten der Stadt Neu–Ulm. Dieser Bereich umfasst rund 400 Quadratmeter im insgesamt rund 4.400 Quadratmeter großen Baufeld. Im übrigen Bereich wird mit den Arbeiten planmäßig fortgefahren.

Weiter ungeklärt bleibt jedoch die Frage, wie es zu den Rissen im Wohnhaus kommen konnte, ob die Tiefbauarbeiten für das Heiners die Schäden verursacht haben. Sollten Gutachter am Ende zu genau dieser Erkenntnis kommen, könnte es für die Stadt Neu–Ulm, die Bauherrin des Projekts ist, noch teuerer kommen als ohnehin schon. Rund 63 Millionen Euro kostet sie der eigentliche Bau, hinzu kommen könnten dann neben der Bauverzögerung die Kosten für die Umquartierung der betroffenen Mieter.

Die können weiterhin nicht in ihre Wohnungen. Zunächst müsse ein sogenanntes Rissmonitoring gemacht werden, mit dem festgestellt werden soll, ob es zu weiteren Rissvergrößerungen kommt. Erst wenn das ausgeschlossen werden kann, könnten laut Vonovia „Sicherungsmaßnahmen im Innenraum durchgeführt werden und anschließend die Wohnungsräumungen stattfinden“.