The Music of Hans Zimmer vs. John Williams

The Music of Hans Zimmer & John Williams — The Original London Production — moderiert von TV–Moderator Max Moor kommt erstmals nach Deutschland und Österreich. Zu erleben ist sie am 22. März 2024 in der Ratiopharm Arena in Neu–Ulm.

Niemand geringeres als Max Moor konnte für die internationale Produktion „The Music of Hans Zimmer & John Williams — The Original London Production“ gewonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Der beliebte TV–Moderator geht 2024 zusammen mit einem 60–köpfigen Orchester auf große Tournee durch Deutschland und Österreich. Mit im Gepäck hat er unvergessliche Melodien der größten Hollywood–Filme, die aus der Feder der beiden Ausnahmekomponisten Hans Zimmer und John Williams stammen.

Wer kennt sie nicht, Filmklassiker wie „Der weiße Hai“, „ET“, „Star Wars“, „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“ oder „Schindlers Liste“? Alle diese Welterfolge haben eines gemeinsam: die Filmmusik wurde von Hans Zimmer oder John Williams komponiert. Hits, die wie dafür geschaffen sind, von einem großen Orchester live vor Publikum präsentiert zu werden. Die Originalproduktion aus London sorgt mit über 60 Musikerinnen und und Musikern einer beeindruckenden Lasershow für emotionsgeladene Momente.

Als Solistin konnte die in Fachkreisen als „ukrainischer Pagagnini“ bekannte Violinistin Bogdana Pivnenko gewonnen werden. Die Premiere fand in der ausverkauften Royal Albert Hall in London statt und erntete Standing Ovations.

Zimmer wurde Anfang der 1990er–Jahre vor allem wegen seiner innovativen Kombination von Orchester– und Synthesizer–Klängen bekannt. Mit Ridley Scotts „Black Rain“ und Ron Howards „Backdraft — Männer, die durchs Feuer gehen“ schuf er einen neuartigen Stil, Actionfilme zu vertonen.

Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Original–Filmmusiken für „Dune“, „Thelma and Louise“, „König der Löwen“, „Gladiator“, „Last Samurai“, „The Dark Knight“, „Inception“ und „Fluch der Karibik“. Die britische Zeitung The Daily Telegraph bezeichnete Hans Zimmer als einen der wichtigsten Filmmusikkomponisten der Welt. 2018 wurde Hans Zimmer zum elften Mal für einen Oscar nominiert. 2022 erhielt er für den Soundtrack zu „Dune“ den Golden Globe und den Oscar.

John Williams wurde als Sohn eines Orchestermusikers im New Yorker Stadtbezirk Queens geboren. Er wurde 53–mal für den Oscar nominiert, fünf gewann er; sechsmal für den Emmy, drei bekam er; 25–mal für den Golden Globe, vier gewonnen; 68–mal für den Grammy, 24 bekommen. Siebenmal bekam er den British Academy Film Award. Mit 53 Nominierungen hält er den Rekord für die meisten Oscar–Nominierungen für eine lebende Person.

Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten ab 78,90 Euro. Weitere Infos unter: www.allgaeu–concerts.de

Tickets gibt es unter www.cofo.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.