Stadt Neu-Ulm lädt zu Orchideentagen ein

Die Stadt Neu-Ulm lädt von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Februar, zu den 22. Neu-Ulmer Orchideentagen ein. Ausrichter sind das Kultur -und Tagungszentrum Edwin-Scharff-Haus und die Deutsche Orchideengesellschaft. „Die Schau ist ein internationaler Treffpunkt für Orchideenliebhaber und -freunde“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Neu-Ulm.

Die ersten Orchideentage fanden im Jahr 1980 in Neu-Ulm statt - auch damals bereits im Edwin-Scharff-Haus direkt an der Donau. Neu-Ulm habe sich mit der Schau international einen Namen gemacht. Drei Tage lang sollen Orchideenfachleute und Orchideenzüchter aus Süddeutschland, Europa und der ganzen Welt in der Stadt zu Gast sein. Bei der Ausstellung seien sowohl Naturformen als auch neue und besondere Züchtungen zu sehen. Ergänzt werde die Blumenschau durch Aussteller aus der regionalen Kunstszene sowie Ständen mit Düften und Naturkosmetik. Auch Orchideen-Zubehör sei erhältlich.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger eröffnet die 22. Neu-Ulmer Orchideentage am Freitag, 9. Februar, um 11 Uhr. Im Rahmen der Eröffnung werde traditionell auch wieder eine Neuzüchtung auf den Namen einer prominenten Frau getauft. In diesem Jahr sei die Präsidentin des bayerischen Landtages, Ilse Aigner, die Patin der erstmaligen Orchideenzüchtung.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene neun Euro. Ermäßigte Tickets für Senioren, Schüler, Studenten und gehandicapte Menschen gibt es zum Preis von acht Euro. Karten sind an allen Veranstaltungstagen an der Kasse im Edwin-Scharff-Haus erhältlich. Bereits jetzt können auch Karten für alle Tage im Vorverkauf im Neu-Ulmer Bürgerbüro erworben werden. Freitag und Samstag öffnet die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr. Sonntags findet der Orchideentag von 10 bis 17 Uhr statt.