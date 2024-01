Trotz frostiger Temperaturen ist die Stimmung vor dem Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus am Freitagabend mehr als aufgeheizt gewesen. Der Grund: ein Reisevortrag über Russland. „50.000 km, 6 Monate: Zwischen Polarmeer, Baikal und Kaukasus“ von Referent Carsten Schmidt aus Blaustein war schon im Vorfeld wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine umstritten.

Zeigt er doch ein in den Augen der Kritiker zu positives Bild des Landes, dessen Armee vor fast zwei Jahren die Ukraine überfallen hatte. Viele Ukrainer in Ulm und Umgebung fühlten sich von dem geplanten Vortrag provoziert. Am Abend fanden sich rund 80 von ihnen zu einer Mahnwache zusammen.

Rund 80 Teilnehmer protestierten vor dem Edwin-Scharff-Haus gegen den Russland-Vortrag. (Foto: Philip Hertle )

Gesänge und Sprechchöre

Ukrainische Flaggen, etliche Plakate mit Botschaften wie „Russland tötet“ und „Russland = Terrorstaat“ sind vor dem Edwin-Scharff-Haus zu sehen. Und immer wieder stimmen die Teilnehmer „Slawa Ukrajini“-Sprechchöre an. Den Zuruf, der zu Deutsch in etwa „Ruhm der Ukraine“ bedeutet, nutzt seit Kriegsbeginn auch der ukrainische Staatspräsident in nahezu jeder Ansprache.

Teilnehmerin kritisiert Russland-Vortrag

Auch die Ukrainerin Lena Konovalenko hat sich der Mahnwache angeschlossen. Ihr Gesicht ist mit roter Farbe bemalt, ihr zufolge als Symbol für das Blutvergießen in der Ukraine.

Lena Konovalenko ist vor anderthalb Jahren aus Odessa nach Deutschland geflohen. (Foto: Philip Hertle )

Vor rund anderthalb Jahren ist sie mit ihrem erkrankten Mann und ihrem elfjährigen Sohn aus Odessa geflüchtet, hat mehrere Familienmitglieder verloren, wie sie sagt.

Als mein Sohn die Plakate gesehen hat, fragte er: ‚Mama, sind wir hier sicher? Lena Konovalenko

„Ich verstehe nicht, warum Russland hier so positiv gezeigt wird“, betont sie. „Als mein Sohn die Plakate gesehen hat, fragte er: ‚Mama, sind wir hier sicher?’“

Deshalb stehen die Plakate in der Kritik

Vor allem eine Version der Plakate, mit denen Referent Carsten Schmidts seine Veranstaltung bewirbt, kritisieren die Teilnehmer. Zeigen sie doch neben der Moskauer Basilius-Kathedrale einen Kampfhubschrauber im Einsatz.

Die Menschen hier haben diese Hubschrauber live in ihren Städten und Dörfern erlebt. Andreas Raab

„Die Menschen hier haben diese Hubschrauber live in ihren Städten und Dörfern erlebt“, erklärt auch der Ulmer Andreas Raab, Vizepräsident der Paneuropa Union, der seit Kriegsbeginn bislang 80 Mahnwachen für die nach Ulm geflüchteten Ukrainer angemeldet hat und am Abend ebenfalls vor Ort ist. Es sei ein Unding, damit zu werben, wie er sagt.

Einige Vortragsbesucher fühlen sich provoziert

Mehrere Polizeibeamte bilden vor Ort derweil eine Barriere zwischen den Teilnehmern und den nach und nach ankommenden Vortragsbesuchern. Einige wirken von der lauten Ansammlung überrascht und verschwinden schnell im Gebäude. Andere fühlen sich offenbar provoziert: Eine Frau geht an der Menge vorbei und ruft den Teilnehmern etwas zu, woraufhin die Menge anfängt, lautstark zu schimpfen.

„Sie hat uns gerade Faschisten genannt“, ruft eine empörte Teilnehmerin. Ob dem wirklich so war, bleibt am Abend unklar. Von der Frau und einer weiteren Person nehmen die Beamten schließlich die Personalien auf.

Erster Termin von Stadt untersagt

Dass der Vortrag des ehemaligen Lehrers Schmidt am Freitagabend überhaupt stattfinden kann, hat eine längere Vorgeschichte. Der ursprüngliche Termin wurde im Herbst 2022 kurzfristig abgesagt, weil die Stadt Neu-Ulm im Angesicht des tobenden Angriffskrieges Russlands „Sicherheitsbedenken“ angeführt hatte. Damals forderte Schmidt Schadensersatz.

Zwei Versionen des Plakats hingen im Stadtgebiet. Etliche der Plakate, die einen Kampfhubschrauber zeigen, seien im Vorfeld zerstört worden, sagte Referent Carsten Schmidt zu Beginn des Vortrags. (Foto: Carsten Schmidt/Philip Hertle )

Es dürfe nichts Positives über Russland gesagt oder gezeigt werden. „Seien es auch nur schöne Bilder“, sagt der Referent in Hinblick auf das erste Verbot.

Politik, das betonte der Referent schon vor Monaten, sei nicht Gegenstand seiner Vorträge. Sein Reisebericht drehe sich im Wesentlichen um Landschaft und Kultur des Landes. Aus der Tagespolitik wolle er sich deshalb heraushalten.

„Wir sind momentan einer massiven Kriegspropaganda ausgesetzt“, sagt er zu Beginn des Vortrags. In dieser falle es ohnehin schwer, wahrhaftige Fakten herauszufiltern.

Reisereporter Nicht nur Russland-Vorträge Carsten Schmidt, Jahrgang 1965, kommt aus Blaustein (Alb-Donau-Kreis) und hat nach eigenen Angaben Reisereportagen aus mehr als 60 Ländern erstellt. Auf seiner Website wirbt er als Preisträger beim österreichischen El-Mundo-Festival, wo er 2012 für eine Vulkanexpedition ausgezeichnet wurde. Russland ist neben Island und Indien eines von drei Reisezielen, die er bei seinen Multimedia-Vorträgen mit Fotos, Videos und Musik darstellt. Sein Russland-Vortrag stand wegen des Krieges in der Ukraine aber in der Kritik. Auf seiner Website betont Schmidt: „In dem Vortrag geht es um Russland, nicht um die Ukraine. Und die Reise war vor dem Ukrainekrieg.“ (phe)

Referent stellt Regeln auf

Es seien „besondere Umstände“, die seine Vorträge schon seit geraumer Zeit begleiten. Auch aus dem Grund zeigt Schmidt unmissverständlich auf, wie er gegen mögliche Ruhestörer im Saal vorgehen werde.

Ich habe Sympathien für die Ukrainer. Aber gerade fällt es mir schwer, diese positiven Gefühle aufrechtzuerhalten. Carsten Schmidt

„Das ist keine Diskussionsrunde“, betont er. „Jegliche Störung führt sofort dazu, dass der Saalordner die entsprechende Person hinausbegleitet.“ Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sei die Folge.

Gut gefüllt war der Saal zu Beginn des Vortrags. Zu Anfang äußerte sich Referent Carsten Schmidt über die „besonderen Umstände“. (Foto: Philip Hertle )

Die Erklärung für die strengen Regeln ergänzt er zugleich. An den Demonstranten vor der Tür störe sich Schmidt allerdings ausdrücklich nicht, wie er betont. „Ich habe aber die andere Seite kennengelernt“, sagt er. Gegen das Edwin-Scharff-Haus seien Drohungen ausgesprochen worden von „einigen aggressiven Ukrainern“, so Schmidt.

Schmidt spricht von einer Hasskampagne gegen ihn

„Es gibt eine organisierte Hasskampagne gegen mich“, fährt er fort. „Ich habe schnell gemerkt, dass überhaupt kein Interesse an Aufklärung besteht.“

Jegliche Störung führt sofort dazu, dass der Saalordner die entsprechende Person hinausbegleitet. Carsten Schmidt

Er betont: „Ich habe Sympathien für die Ukrainer. Aber gerade fällt es mir schwer, diese positiven Gefühle aufrechtzuerhalten.“

Das sagt die Polizei zum Abend

Dann beginnt der Vortrag mit Videoaufnahmen seiner Reise, unterlegt mit Klängen russischer Musik. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Mahnwache draußen bereits aufgelöst.

„Der restliche Abend verlief - aus Sicht der Polizei - ohne weitere Besonderheiten“, heißt es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Kempten. Es gebe zudem „keine weiteren Ermittlungen“, die die Zurufe der Zuschauer betreffen. Diese hätten demnach keinen strafrechtlich relevanten Inhalt gehabt.