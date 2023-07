Normalerweise dient der Maincourt im Orange Campus der Basketballer von Ratiopharm Ulm als Trainingsstätte für die Profis des frischgebackenen Deutschen Meisters. An diesem Wochenende (28. bis 30. Juli) hält dort auf dem Parkett jedoch ein besonderes Sportereignis Einzug.

Europäische Top–Teams in Neu–Ulm

Zur Premiere des sogenannten Allianz Cups treffen in Neu–Ulm die Rollstuhlbasketball–Nationalmannschaften von Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden in insgesamt sechs Begegnungen aufeinander. Hoher Besuch also im Vereinszentrum von Ratiopharm Ulm.

Ratiopharm Ulm trägt diesen Wettbewerb in Kooperation mit seinem Inklusionspartner Allianz und dem Deutschen Rollstuhl–Sportverband aus. Nach Angaben des Vereins finden am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils zwei Partien im Orange Campus statt.

Für die Zuschauer stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung, darunter Spieltickets für einzelne Begegnungen, Tagestickets oder auch Turniertickets, die Zugang zu allen Matches gewähren.

Hier gibt´s alle Informationen rund um das Turnier, Ticketpreise und Livestream.

Deutschland am Sonntag im Doppeleinsatz

Aus deutscher Sicht verspricht besonders der Sonntag ein aufregender Höhepunkt zu werden, da die hiesige Nationalmannschaft, die zuletzt bei der WM in Dubai bis ins Viertelfinale eindrang, an diesem Tag doppelt im Einsatz ist.

Neben den sechs Länderspielen sollen die Besucher des „Allianz Cups“ auch die Möglichkeit haben, den inklusiven Sport des Rollstuhlbasketballs näher kennenzulernen. Im sogenannten Allianz Parcours kann die eigene Geschicklichkeit im Rollstuhl ausgetestet werden.

Seit Jahren gilt unser Interesse, neben dem Fokus auf dem Leistungs– und Breitensport, zunehmend auch dem Thema Inklusion. Andreas Oettel, Geschäftsführer der Ulmer Basketballer

Rolli–Basketballer aus Ulm am Start

Außerdem wollen sich die Rollstuhlbasketballer der Allianz Rollers Ulm vorstellen, welche als Team seit der Saison 2021/22 zum Verein gehören und ein fester Bestandteil der Zweiten Rollstuhlbasketball–Bundesliga Süd sind. Langfristig will die Mannschaft den Aufstieg in die erste Liga schaffen.

Die Allianz ist seit diesem Jahr neuer Haupt– und Namenssponsor der Ulmer Rollstuhlbasketballer. Damit will das Unternehmen die Weiterentwicklung des Rollstuhlbasketballs in Verein und Umgebung unterstützen. Im Vordergrund stehe besonders die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.

„Seit Jahren gilt unser Interesse, neben dem Fokus auf dem Leistungs– und Breitensport, zunehmend auch dem Thema Inklusion“, so Andreas Oettel, Geschäftsführer der Ulmer Basketballer. „Unsere Rollstuhlbasketballer verbinden hierbei unter anderem unseren Wunsch nach Inklusion mit unserem Anspruch auf Leistungssport und zeigen auf hohem Niveau, Freude am Sport, für Menschen mit und ohne Behinderung.“

Spielplan „Allianz Cup“ im Orange Campus

Freitag, 28. Juli 2023

13 Uhr: Niederlande — Großbritannien

17: Uhr. Großbritannien — Deutschland

Samstag, 29. Juli 2023

14 Uhr: Großbritannien — Niederlande

18 Uhr: Niederlande — Deutschland

Sonntag, 30. Juli 2023

12 Uhr: Deutschland — Niederlande

16 Uhr: Deutschland — Großbritannien