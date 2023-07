Die eigenen vier Wände sind Ausdruck von Unabhängigkeit, sie bieten Zuflucht, Wärme, Erholung. Ein Albtraum wäre es deshalb, wenn man die eigene Wohnung ganz plötzlich verlassen muss. Und genau das ist den Bewohnern der Maximilianstraße 35 in Neu–Ulm Anfang Juli widerfahren. Ohne jegliche Vorlaufzeit durfte nur das Wichtigste eingepackt werden, denn: Nach Einschätzung eines Statikers sei das Gebäude nicht mehr„standsicher“. Seither hängen die Betroffenen in der Luft, dürfen nicht mehr in die Wohnungen zurück. Stadt und Vermieter, so heißt es, schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe.

Philip M. ist einer der Betroffenen. Der 26–Jährige darf seit der Räumung nicht mehr in seine Wohnung, auch eine extra beauftragte Umzugsfirma dürfe nicht ins Gebäude. Philip M. wohnt derzeit wieder bei seiner Mutter, die anderen Bewohner kamen in Hotels unter.

Laut Vonovia kommen Schäden von den Bauarbeiten

Für die Betroffenen und den Vermieter, die Immobilienfirma Vonovia, scheint die Sache klar. Denn genau neben dem Mietshaus befindet sich seit Monaten eine riesige Baustelle, eine riesige Baugrube. An dieser Stelle soll das Heiners gebaut werden, ein Gebäudekomplex aus Wohnungen und Geschäftsräumen.

Diese riesige Baugrube sorgt für Unmut. Wurde ein Nachbarhaus wegen dortiger Tiefbauarbeiten beschädigt? (Foto: Selina Ehrenfeld )

Ein Sprecher von Vonovia sagt: „Aus den vorliegenden Gutachten geht klar hervor, dass die Schäden am Gebäude auf die Bauarbeiten zurückzuführen sind.“ Die Stadt Neu–Ulm will das so nicht bestätigen und prüft derzeit durch ein eigenes Gutachten, wie es zu den Schäden in dem Wohnhaus kommen konnte. Solange ruhen die Arbeiten am Heiners, einem 63–Millionen–Euro–Projekt der Stadt.

Vor gut einem Jahr war Philip M. in die Maximilianstraße 35 eingezogen. „Ich habe die Wohnung aufwendig renoviert, Böden verlegt und eine neue Küche eingebaut“, erzählt er. Seinen Namen hat die Redaktion bewusst geändert, da der 26–Jährige keinen Ärger riskieren will. Er möchte nur noch sein Hab und Gut aus der Wohnung haben. Doch das wird zur Geduldsprobe. „Ich habe damals nur die wichtigen Sachen — Dokumente, Computer und ein paar Klamotten — zusammengepackt“, erzählt er.

Aussicht auf baldige Wohnungsräumungen?

Die Stadt hat das Wohnhaus vorerst absperren lassen. Erst wenn klar ist, dass es „zu keinen merklichen Rissvergrößerungen kommt, können gegebenenfalls Sicherungsmaßnahmen in Absprache mit der Baubehörde im Innenraum durchgeführt werden und anschließend die Wohnungsräumungen stattfinden“, heißt es von Vonovia. Doch die Bewohner stellt diese Aussage nur minder zufrieden.

„Ich stehe jetzt da ohne irgend etwas, muss einen kompletten neuen Hausstand aus eigener Tasche finanzieren“, erzählt Philip M., der jetzt in eine neue Wohnung ziehen wollte. Besonders ärgerlich sei die Tatsache, dass in der Wohnung in der Maximilianstraße 35 auch Arbeitsmittel seien, die er dringend benötige, um wiederum Unmut bei seinem Chef zu vermeiden.

Das ganze Haus habe gewackelt

Bereits Ende 2022 hatten Bewohner über Risse an den Decken und Wänden geklagt. „Das war im Dezember, als mit den Bauarbeiten nebenan angefangen wurde“, erinnert sich Philip M. „In der Woche vor Weihnachten wurde dort mit einer Rüttelplatte gearbeitet, da hat das ganze Haus gewackelt und dann waren plötzlich überall Risse.“ Ein Gutachter habe sich die Risse kurz vor Silvester noch angeschaut und „es wurde relativ schnell Entwarnung gegeben“, berichtet der Betroffene.

Die Risse an der Hauswand sind deutlich zu erkennen. Sie traten während der Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück auf. (Foto: Johannes Rauneker )

Trotzdem war klar, dass er und die anderen Bewohner auf lange Sicht nicht mehr in dem Haus wohnen könnten. Das Gutachten hätte erhebliche Mängel in der Bausubstanz des Hauses festgestellt. Philip M. habe zwar damit gerechnet, innerhalb der nächsten Monate in eine neue Wohnung zu ziehen, hatte sogar schon den Vertrag dafür erhalten — dass es dann aber doch so schnell kam, damit habe keiner gerechnet. Jetzt sei der 26–Jährige auf der Suche nach einem Rechtsbeistand, „damit ich nicht auf den Kosten sitzen bleibe“.

Mittlerweile, so teilt Vonovia auf Anfrage mit, wurden auch vier Wohnparteien des Nachbarhauses mit der Nummer 33 „sensibilisiert“, dass auch sie im Falle des Falles die Wohnung verlassen müssen. Vonovia müsse nun klären, „ob sich das Haus weiter bewegt.“ Philip M. jedenfalls macht sich wenig Hoffnungen, dass die Sache schnell geklärt wird: „Das wird sich noch lange hinziehen.“