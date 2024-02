Neuer Wirbel um den Neu-Ulmer AfD-Landtagsabgeordneten Franz Schmid: Nach dem Eklat um Nazi-Parolen beim Disco-Besuch am Abend eines AfD-Parteitags berichten Medien nun, dass er bereits Ende vergangenen Jahres an einer Veranstaltung Rechtsextremer teilgenommen haben soll. Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner hielt dort einen Vortrag zum Thema „Remigration“.

Sellner später auch beim Geheimtreffen bei Potsdam

Das viel diskutierte Geheimtreffen von ranghohen AfD-Mitgliedern, Rechtsextremisten und Unternehmern nahe Potsdam, das kürzlich durch eine Recherche des Netzwerks „Correctiv“ bekannt wurde, soll nicht das erste gewesen sein. Schon zwei Wochen zuvor habe ein ähnliches Treffen im November in Schwaben stattgefunden. Das berichten „Augsburger Allgemeine“ und der „Bayerische Rundfunk“ (BR).

Die Aktivismus-Renaissance steht bevor. Der Staffelstab ist weitergegeben. Redner Martin Sellner

Bereits dort dabei: Martin Sellner, der lange Jahre Sprecher der „Identitären Bewegung Österreich“ (IB) bekannt wurde. Das deutsche Pendant der rechtsextremen Organisation wird seit geraumer Zeit vom Verfassungsschutz beobachtet. Unter den Teilnehmern des Vortrags war den Berichten zufolge auch der Neu-Ulmer AfD-Kreisvorsitzende und bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schmid.

AfD-Mann sorgte wegen Disco-Video für Aufruhr

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Schmid in die Schlagzeilen gerät. Erst kürzlich war der aus Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) stammende 23-Jährige in einem Online-Video zu sehen, das harsche Kritik nach sich zog.

Das Video wurde in einer Diskothek im mittelfränkischen Greding aufgenommen und zeigt, wie eine Gruppe fremdenfeindliche Parolen anstimmt. Die Aufnahmen stammen vom Abend nach einem AfD-Parteitag. Schmid äußerte sich im Nachgang zum Disco-Abend: Er bestreitet aber, mitgesungen zu haben.

Veranstaltung als „Schwabenkongress“ betitelt

Nun also wird das Treffen vergangenen Herbst bekannt, das in den sozialen Medien als „Schwabenkongress Raum Augsburg“ betitelt wurde. Das zentrale Thema: „Remigration“.

Ein Euphemismus: Der zunächst harmlos daherkommende Begriff bezeichnet in rechten Kreisen nichts anderes als die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland.

Ich war gerade am ‚Schwabenkongress Raum Augsburg‛ Augsburg. Großartige Veranstaltung. Martin Sellner

Und diesen Begriff propagiert Redner Sellner schon lange. Inzwischen gilt der 35-Jährige, der bis vergangenes Jahr Sprecher der IB in Österreich war, nicht mehr nur in seinem Heimatland als Kopf der rechtsextremen Szene.

Fotos mit den beiden AfD-Politikern im Netz aufgetaucht

Unter den Zuhörern bei dessen Vortrag zum „Remigration“-Konzept sollen den Recherchen zufolge auch die beiden bayerischen Landtagsabgeordneten der AfD gewesen sein.

Neben dem 22-jährigen Daniel Halemba aus Unterfranken, gegen den bereits wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt wird, auch der Neu-Ulmer AfD-Kreisvorsitzende Franz Schmid.

Beide seien auf einem Foto von der Veranstaltung, das auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurde, zu sehen. Der BR hatte dieses im Anschluss veröffentlicht. Auch Bilder von Sellners Vortrag sind online zu finden. Der Verfassungsschutz stuft die Aufnahmen laut BR als authentisch ein.

Redner lobt Veranstaltung in Telegram-Video

Sellner selbst zeigt sich nach der Veranstaltung in einem selbst aufgenommenen Video, das er noch am Abend auf der Plattform Telegram geteilt hatte, begeistert vom Treffen. „Ich war gerade am ‚Schwabenkongress Raum Augsburg‛. Großartige Veranstaltung“, sagt er im Auto sitzend in die Kamera.

„Die Aktivismus-Renaissance steht bevor. Der Staffelstab ist weitergegeben“, so der 35-Jährige, der stolz darauf sei, dass viele junge Leute unter den rund 60 Teilnehmern waren. Auch ein „rechtes Kinderbuch“, das er in die Kamera hält, sei bei der Veranstaltung verteilt worden.

Ministerpräsident Söder zeigt sich besorgt

Zwischenzeitlich hat sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Wort gemeldet. „Klare Kante gegen Rechtsextremismus und die AfD: Die neuen Enthüllungen zu einem radikalen Geheimtreffen auch in Schwaben machen größte Sorge“, schrieb Söder auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Die AfD-Landtagsfraktion wirkt immer mehr wie der radikalste Block innerhalb der AfD“, so Söder weiter.

„Geh-Heim-Treffen“ offenbar von der IB organisiert

Das Dasinger Treffen sei dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz bekannt gewesen, heißt es vom BR. Organisator soll die Gruppe „Reconquista 21“ gewesen sein, die der „Identitären Bewegung“ zugeordnet wird.

Wir haben ein Recht darauf, in unserer Heimat nicht zur Minderheit zu werden! „Reconquista 21“ bei Instagram

Auf Instagram teilte „Reconquista 21“ Ende Januar einen Beitrag und blickt auf das „Geh-Heim-Treffen“ - wie es dort heißt - zurück. Auch darin wird bestätigt, dass das Treffen im November konkret das Thema „Remigration“ behandelte.

„Wir haben ein Recht darauf, in unserer Heimat nicht zur Minderheit zu werden!“, heißt es dort. Im Beitrag bedankt sich die Gruppe bei Sellner für seinen Vortrag darüber, „wie wir auf humanem Wege durch Remigration die Masseneinwanderung und Überfremdung unserer Heimat rückgängig machen können“.

IB und AfD scheinen stark vernetzt zu sein - trotz „Unvereinbarkeit“

Eines zeigt das Treffen: IB und der Nachwuchs der AfD (Junge Alternative) scheinen seit geraumer Zeit zum Teil eng vernetzt zu sein. Und das, obwohl die IB eigentlich auf der „Unvereinbarkeitsliste“ der AfD steht. Offiziell ist es Parteimitgliedern damit untersagt, sich der Organisation anzuschließen, heißt es auf der AfD-Website.

Auch der Neu-Ulmer Franz Schmid distanzierte sich in der Vergangenheit allerdings nicht öffentlich von der Bewegung und zeigt er sich immer wieder mit Vertretern der IB. Der 23-Jährige hat sich bislang noch nicht zum Treffen geäußert. Eine Anfrage von Schwäbische.de blieb bislang unbeantwortet.