Ein 29-Jähriger ist am Mittwoch vor dem Schöffengericht in Neu-Ulm wegen fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt worden. Er muss für drei Jahre ins Gefängnis, zudem wird ihm sein Führerschein entzogen. Sein Geständnis wirkte sich dabei strafmildernd aus.

Applaus nach der Urteilsverkündung

Im Gerichtssaal gibt es Applaus einzelner Freunde und Angehörigen, nachdem die Richterin das Urteil verkündet und den Angeklagten in allen Punkten für schuldig spricht. Eine Bewährungsstrafe sei aufgrund der Schwere des Unfalls und dem bewussten Alkoholkonsum vor der Fahrt keine Option.

Das Urteil bringt Ihren Sohn nicht wieder. Richterin

„Das Urteil bringt Ihren Sohn nicht wieder“, sagt die Richterin zu den Eltern des Verstorbenen und teilt den beiden ihr Beileid mit. „Es handelt sich um eine schwerwiegende Straftat“, ergänzt sie - die von rechtlicher Seite ebenso bestraft werden müsse.

Zugute kommt dem Angeklagten dabei sein vollumfängliches Geständnis, wie die Richterin zusammenfasst und dass er sich vor der Verhandlung eigenständig psychologische Hilfe suchte. „Der Angeklagte hat sich heute nicht geschont“, ergänzt sie.

Betrunken in den Golf des 22-Jährigen gerast

In der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober 2022, soll der Angeklagte auf der B28, nahe der Anschlussstelle Senden, von Neu-Ulm kommend auf dem Weg nach Hause gewesen sein.

Auf der rechten Spur raste der BMW-Fahrer vergangenen Oktober kurz vor der Anschlussstelle Senden in den Golf des 22-Jährigen, der beim Aufprall starb. Der Wagen des Getöteten wurde von hinten stark zusammengedrückt, sodass das Heck übergestülpt wurde. (Foto: Heckmann )

Der Angeklagte hatte sich zuvor im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl getroffen. In der Nacht stieg der Mann mit 1,78 Promille Alkohol im Blut in seinen Wagen. In seinem Rausch soll er den VW Golf des 22-Jährigen übersehen haben und mit mindestens 221 Kilometern pro Stunde auf ihn zugerast sein.

„Mit null Bremsung“, erklärt die Richterin und beruft sich auf den Sachverständigen. Gegen 2.35 Uhr kam es dann zum Zusammenstoß. Der junge Mann im Golf überlebte diesen nicht.

Mit seinem 245 PS starken Dienst-BMW des Automobilkaufmanns, der erst fünf Tage vor dem Unfall zugelassen worden war, soll der Angeklagte auf der rechten Fahrspur „zwischen 221 und 248 km/h schnell“ unterwegs gewesen sein, heißt es später in der Anklageschrift. Ungebremst raste er auf den anderen Wagen zu.

Bedrückte Stimmung im Saal

Auch der 22-Jährige, der für den TSV Senden Fußball spielte und einen großen Freundeskreis gehabt haben soll, war an diesem Abend auf dem Weg nach Hause. Dort kam er aber nie an.

Die Stimmung im Saal ist angespannt, bedrückt, als der heute 29-jährige Angeklagte mit seinen drei Verteidigern den Raum betritt. Mit einer blauen Mappe verdeckt er sein Gesicht, setzt sich auf seinen Platz und verharrt dort.

Eltern sitzen dem Angeklagten gegenüber

Gegenüber sitzen die Eltern des getöteten 22-Jährigen, die sich dem Prozess als Nebenkläger angeschlossen haben. Ganz in Schwarz gekleidet, mit gesenktem Blick und der Trauer um ihren verstorbenen Sohn in den Augen.

Man sieht den beiden an, wie schwer ihnen der Gang zum Gericht an diesem Tag fällt. Der Vater verschränkt demonstrativ seine Arme, die Mutter hält sich eine Hand vors Gesicht. Den Angeklagten blicken sie nur selten an. Auch, nachdem die Mappe sein Gesicht preisgibt.

Angeklagter ringt nach Worten und gesteht

Sein Blick wandert ebenso zunächst zum Boden, im Gerichtssaal schaut er sich erst gar nicht um. Der Angeklagte atmet schwer, scheint mit seinen Worten zu ringen, als die Richterin ihn nach seinen Personalien fragt.

Ich möchte die Familie um Entschuldigung bitten. Der Angeklagte

Und er gesteht seine Schuld am Unfall. Der Sachverhalt werde von seinem Mandanten in subjektiver als auch objektiver Hinsicht eingeräumt, gibt ein Verteidiger des Angeklagten zu verstehen. „Mit Ausdruck tiefen Bedauerns“, fügt er an.

Weder der Unfallhergang noch die Schuld werde infrage gestellt. „Es tut mir unendlich leid“, ergänzt der Angeklagte mit brüchiger Stimme. „Ich möchte die Familie um Entschuldigung bitten. Auch, wenn mein Handeln nicht zu entschuldigen ist.“

Entschuldigung erst ein Jahr nach dem Unfall

Warum er sich erst bei der Hauptverhandlung und damit ein Jahr nach dem Tod des 22-Jährigen bei der Familie entschuldigt, fragt ihn daraufhin der Verteidiger der Eltern.

Mir ist bewusst, dass sich das Leben der Hinterbliebenen schlagartig änderte. der Angeklagte

Er habe nicht gewusst, ob ein Brief oder ähnliches das richtige Mittel für eine Entschuldigung in einem solch schweren Fall gewesen sei, gibt er nach Absprache mit seinen Anwälten zu Protokoll und räumt ein: „Mir ist bewusst, dass sich das Leben der Hinterbliebenen schlagartig änderte.“

Bewusst betrunken ins Auto gestiegen

Schon vor Fahrtantritt sei dem Angeklagten seine Fahruntüchtigkeit bewusst gewesen, gibt der Staatsanwalt später in seinem Plädoyer zu verstehen. Der 29-Jährige habe demnach vorsätzlich und zugleich fahrlässig gehandelt. So fahrlässig, dass ein Mensch ums Leben kam.

Der Aufprall der beiden Autos war nach Ansicht des Gutachters so stark, dass Kofferraum und Rückbank des VW stark zusammengedrückt worden sind. Von einer „extremen Deformation des Hecks“ am Golf ist weiter die Rede.

Autos kamen erst mehrere hundert Meter später zum Stehen

Beide Fahrzeuge wurden dabei einige hundert Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der Golf des 22-Jährigen schlug links und rechts gegen die Leitplanken und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen stehen.

Der junge Mann wurde in seinem Golf eingeklemmt und erlitt eine Halswirbelfraktur. Ein hinzugerufener Notarzt konnte bei dem jungen Mann um 2.55 Uhr nur noch den Tod feststellen.

Der 22-Jährige hatte demnach keine Chance, zu überleben. Der damals 28-jährige Verursacher wurde beim Unfall nur leicht verletzt. Erst auf der Polizeistelle sei er später über das Ausmaß des Unfalls in Kenntnis gesetzt worden, erklärt er.

Großer Andrang am Amtsgericht

Die Frage nach dem Warum plagt Freunde und Angehörige auch noch ein Jahr nach dem Unfall. Auch deshalb ist der Andrang im Zuschauerbereich am Amtsgericht an diesem Morgen groß. 20 Zuschauerplätze sind zu wenig für die vielen Hinterbliebenen, die dem Prozess beiwohnen wollen. Etliche weitere warten vor dem Gerichtsgebäude auf das Urteil.

Trauerfeier mit 3500 Menschen

Bereits nach dem Unfall war die Anteilnahme in Senden riesig. Zur Trauerfeier für den 22-Jährigen in der Ulmer Ditib-Moschee kamen zwei Tage nach dem Unfall rund 3500 Menschen.

In der Unfallnacht sollen rund 20 Freunde und Angehörige, darunter auch der Vater des 22-Jährigen binnen kürzester Zeit zur Unfallstelle geeilt sein und wollten bis zum Auto des Verstorbenen vordringen.

Die Polizei musste deshalb zeitweise die Fahrbahn komplett absperren. Später sollen die Trauernden auf dem Gelände der Neu-Ulmer Feuerwehr gesammelt vom Kriseninterventionsteam betreut worden sein.