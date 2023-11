Pkw schiebt auf der B 28 bei Neu-Ulm einen Lkw vor sich her

Ein geradezu kurioser Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 28 auf Höhe des Dreiecks Neu-Ulm ereignet. Ein Kleinwagen hat einen Lastwagen mehrere Meter vor sich hergeschoben.

Die Autobahnmeisterei war im Bereich der Lärmschutzwände in Fahrtrichtung Ulm mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Eine Fahrspur musste gesperrt werden musste. Im Rückstau rollte gegen 14 Uhr langsam ein Lastwagen, als der Fahrer plötzlich ein unerklärliches Ruckeln bemerkte. Der Lkw-Fahrer bremste, sah im Rückspiegel zunächst nichts. Doch dann wurde sein Fahrzeug nach vorne geschoben. Im Rückspiegel sah er Rauch aufsteigen. Mit der Feststellbremse hielt er den Lkw an und stieg aus, um nach der Ursache zu sehen.

Hinter dem Lkw stand ein Opel mit durchdrehenden Rädern, der gegen den Unterfahrschutz des Lkw drückte. Die Reifen qualmen so stark, dass der Lkw-Fahrer vermutete, dass der Pkw brennt. Nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf dem Weg zur Unfallstelle zwischen Senden und Neu-Ulm.

Ersthelfer retteten den Pkw-Fahrer aus seinem Auto. Offenbar hatte der Fahrer einen Krampfanfall , sodass er mit aller Kraft auf das Gaspedal drückte. Der Wagen prallte gegen den Lastwagen und schob ihn drei Meter weit. Nachdem der Lkw-Fahrer die Feststellbremse betätigt hatte, hatte der Kleinwagen keine Chance und die Reifen drehten durch. Das Profil der Vorderreifen wurde regelrecht zermahlen und musste anschließend von der Feuerwehr Senden zusammengefegt werden. Die Kraft des Autos war so groß, dass selbst aus dem Fahrbahnbelag Asphalt herausgelöst wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Autofahrer wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeitweise wurde die B 28 in Richtung Neu-Ulm voll gesperrt und der Verkehr am Dreieck Neu-Ulm in Richtung Wiblingen abgeleitet werden.