Auch im neuen Jahr ist die Enttäuschung in der Neu-Ulmer Petruskirche noch groß. Womöglich während des Gottesdienstes an Heiligabend ist die wertvolle Holzfigur des schwarzen Königs aus der Krippe gestohlen worden. Pfarrer Johannes Knöller spricht von einer dreisten Tat.

Bis heute fehlt von unserer Figur jede Spur! Pfarrer Johannes Knöller

Kind bemerkte Fehlen der Figur

Der Diebstahl des holzgeschnitzten Weisen aus dem Morgenland war dem Pfarrer an Heiligabend aufgefallen. Ein Kind hatte das Fehlen der Figur am Nachmittag beim Krippenspiel bemerkt. „Es kam auf mich zu und erklärte mir, dass unser Melchior verschwunden sei“, erinnert sich Johannes Knöller.

„Also gingen wir gemeinsam zur Krippe, wo ich dann verdutzt feststellen musste, dass tatsächlich einer unserer drei Weisen fehlte.“ Tags darauf habe man dann die Kirche komplett abgesucht, „aber leider nichts gefunden“.

Langte Dieb während Krippenspiel zu?

Wann genau die Figur aus der Krippe genommen wurde, kann der Pfarrer nicht sagen. Am Tag vor Weihnachten sei sie aber noch einem Hausmeister aufgefallen, berichtet er. Johannes Knöller vermutet daher, dass die Tat im Trubel des Krippenspiels am 24. Dezember erfolgt sein muss.

Immerhin hätten mehrere hundert Menschen die Petruskirche zum Gottesdienst besucht. Und: Die Holzfigur ist nur etwa 30 Zentimeter groß und nicht besonders schwer, passt also auch gut in eine Tasche oder einen Mantel.

Den Wert der Schnitzerei, die laut dem Pfarrer aus Südtirol stammt, möchte Johannes Knöller nicht verraten. Nur so viel: „Symbolisch ist der dunkelhäutige König für uns von sehr großer Bedeutung.“

Tragisch sei das Fehlen der Figur vor allem deshalb, weil dadurch die Weihnachtsbotschaft beschädigt sei. „Weihnachten richtet sich an alle Menschen, unabhängig von der Hautfarbe“, erklärt Knöller. Und die Krippenszene sei Ausdruck dieser Botschaft. „Nun stehen aber nur noch zwei hellhäutige Könige drin, was dem Gedanken natürlich widerspricht.“

Tat rassistisch motiviert?

Dass ausgerechnet der schwarze König gestohlen wurde, hält der Pfarrer für keinen Zufall. Womöglich stecke sogar eine politische Botschaft dahinter. „Man kann natürlich in diese Richtung spekulieren“, sagt Johannes Knöller.

Figur des Melchior rassistisch? 2020 hatte in Ulm die Darstellung des Königs Melchior für eine kontroverse Diskussion gesorgt. Die Figuren werden seitdem nicht mehr aufgestellt. Mehr zum Thema

Erst vor dreieinhalb Jahren war auf der anderen Seite der Donau eine öffentliche Diskussion um die Krippenfigur des Melchior im Ulmer Münster entbrannt. Hintergrund war damals die Darstellung des schwarzen Königs, mit dicken Lippen, unförmiger Statur und Federschmuck auf dem Kopf.

Der Kirchengemeinderat war der Ansicht, Melchior sei klischeehaft und „bis ins Groteske überzeichnet“ dargestellt. „Nach dieser Diskussion haben wir auch unsere Krippenfiguren unter die Lupe genommen“, erzählt der Neu-Ulmer Pfarrer. „Dabei ist uns aber nichts Verwerfliches aufgefallen. In den letzten Jahren haben wir sie immer wieder zur Adventszeit aufgestellt.“

Pfarrer appelliert an Dieb

Die Hoffnung, dass der schwarze König doch noch seinen Weg zur Petruskirche zurückfinden wird, hat Johannes Knöller noch nicht aufgegeben. „Vielleicht hat sich ja auch nur jemand einen blöden Scherz erlaubt“, meint er. Knöller appelliert an den Dieb, die Figur zurückzustellen. „Es ist uns sehr wichtig, dass die drei Heiligen aus dem Morgenland wieder vollzählig sind.“

Es sei zwar noch nicht mit dem Kirchenvorstand abgesprochen, doch persönlich möchte der Pfarrer dem „Finder“ der Figur anbieten, sie einfach wieder zurückzustellen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. „Das kann ja auch anonym erfolgen, auch wenn mir ein Gespräch lieber wäre, um die Gründe zu erfahren.“

Sollte der schwarze König in den kommenden Tagen nicht wieder auftauchen, will Johannes Knöller zur Polizei gehen und den Diebstahl anzeigen. Nach dem Vorfall sei in der Petruksirche auch über künftige Sicherheitsmaßnahmen nachgedacht worden, wie der Pfarrer erzählt.

„Schneewittchensarg“ wohl keine Option

„Es ging dabei auch um einen Deckel aus Plexiglas, der die Krippe künftig vor Langfingern schützen soll.“ Doch mit einem solchen „Scheewittchensarg“ möchte sich der Pfarrer nicht unbedingt anfreunden, wie er sagt. „So weit wollen wir eigentlich nicht gehen.“

Im Ulmer Münster sind die Heiligen Drei Könige nach der Debatte um die schwarze Krippenfigur im Übrigen entfernt worden. Zuletzt gab es dort in der Adventszeit also keine Krippe mehr zu bestaunen. Dies muss aber nicht so bleiben.

Wie Schwäbische.de kürzlich von Münsterdekan Torsten Krannich erfahren konnte, sollen zeitnah Gespräche über einen möglichen Ersatz stattfinden. „Einige Ehrenamtliche aus dem Münster setzten sich dafür ein“, erzählt Krannich. „Auch ich bin mit einer Krippe zu Weihnachten aufgewachsen und würde mich freuen, wenn wir bald wieder eine im Münster stehen hätten.“

In der Neu-Ulmer Petruskirche ist derweil unklar, ob die Krippe im nächsten Jahr aufgestellt werden kann. Eines steht laut Pfarrer Johannes Knöller jedoch fest: „Ohne unseren dunkelhäutigen König geht das nicht.“