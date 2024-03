Nach dem Angriff mit einem Samuraischwert in einer Neu-Ulmer Kneipe schwebt ein 55-jähriges Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Der Mann sei mittlerweile in einem „stabilen, aber weiterhin kritischen Zustand“, teilte die Polizei am Montagvormittag auf Anfrage mit. Das andere Opfer, ein 81-jähriger Mann, sei ansprechbar. Vernehmungen sollen in „nächster Zeit“ stattfinden.

Zum Tathergang machte der 28-jährige Tatverdächtige bisher keine Angaben. Die Hintergründe der Tat sind damit weiter unklar, der mutmaßliche Angreifer soll laut Polizei in jener Nacht „wahllos“ Besucher der Kneipe attackiert haben.

Ich unterrichte so, dass es nicht zum Schaden an der Menschheit kommt. Katana-Experte Jürgen Bieber

Zuvor soll er als Gast selbst alkoholische Getränke konsumiert und rund eine Stunde nach Verlassen der Kneipe mit dem Schwert zurückgekommen sein.

Für die Verletzungen sorgte der 28-jährige mutmaßliche Täter mit einem Katana, einem japanischen Langschwert. Diese sind in Deutschland frei verkäuflich und unterliegen keiner behördlichen Genehmigung.

Katana-Experte äußert sich zur Tat

Meist seien die hier erwerbbaren Schwerter aber chinesische Nachbildungen, weiß Jürgen Bieber. Er lehrt die Schwertkunst, die hinter der Waffe steckt, in seiner Neu-Ulmer Schule: „Ich unterrichte so, dass es nicht zum Schaden an der Menschheit kommt.“ Ein Schüler Biebers sei der Täter sicherlich nicht, sagt er.

Empfohlene Artikel Neue Details zur Bluttat Tödlicher Messerangriff am Eselsberg: Täter und Opfer waren Nachbarn q Ulm

Im Endeffekt sei ein Katana aber eine Waffe, die auch in den Händen eines Laien Schaden anrichten könne. Ein richtiges Erlernen der Technik dauere aber: „Da stecken viele Feinheiten drin, die richtige Führung braucht lange“, so Bieber im Gespräch. Ihm ist es wichtig, dass die Tat nicht dem Bild der Waffe und der dahinterliegenden Kunst schade.