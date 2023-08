Ökologische Nachhaltigkeit in der Chemieindustrie benötigt industriepolitischen Neustart

Das mittelständische Chemieunternehmen SWC (Süd West Chemie) in Neu–Ulm setzt auf ökologische Nachhaltigkeit in der chemischen Produktion. Vier Bundestagsabgeordnete haben am Mittwoch dem familiengeführten Unternehmen einen Besuch abgestattet. Dort haben sie erfahren, wo der Schuh drückt. Insbesondere benötigt das Unternehmen neben günstigem Strom aus Windkraft von der Nordsee einen Abbau von Bürokratie, um sich mit seinen 50 Arbeitsplätzen weiterhin gegen Großkonzerne und internationale Konkurrenz behaupten zu können.

95 Prozent der Betriebe der chemischen Industrie in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Reinhard Siegle, geschäftsführender Gesellschafter der Neu–Ulmer Firma SWC, sieht sein Unternehmen als Mittelständler, dem es gelungen ist, durch individuelle Produkte nach Wunsch der Kundschaft am Markt zu bestehen. „Chemische Industrie, dabei denkt man nur an Baier und BASF. Die Großkonzerne machen auf dem deutschen Markt aber nur fünf Prozent aus“, rechnet Siegle vor, der nicht zuletzt von seinen drei Söhnen im Betrieb unterstützt wird. Markus Siegle ist Produktionsleiter, Florian Siegle bringt sich im Vertrieb ein, während Raphael Siegle für Finanzen und Personal zuständig ist.

Eingeladen hat das Führungsquartett aus Obermarchtal im Alb–Donau–Kreis neben der Ulmer CDU–Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer auch ihren Neu–Ulmer CSU–Kollegen Alexander Engelhard sowie die CDU–Abgeordneten Josef Rief aus Biberach und Michael Donth aus Reutlingen. Mit Martin Krämer hat zudem der Obermarchtaler Bürgermeister das Unternehmen „seiner“ Obermarchtaler besucht.

In seiner Einführung machte Reinhard Siegle deutlich, dass die deutsche Chemieindustrie vor großen Herausforderungen steht. Seine Firma arbeite an der notwendigen Nachhaltigkeit der Produktion, werde dabei aber durch bürokratische Regulierung aus Brüssel und Berlin eingeschränkt, ja gehindert. Denn kleine und mittelständische Betriebe müssten die gleichen Anforderungen erfüllen wie Großkonzerne. Das sei in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, des Gasmangels sowie hoher Energie–preise dauerhaft nicht zu leisten. „Die Chemie ist nicht das Problem, sondern die Lösung“, fasste er zusammen, und forderte von der Politik einen „industriepolitischen Neustart, um nicht abgehängt zu werden“. Sein Unternehmen befasse sich mit ökologi–scher Nachhaltigkeit: „wir sind da keine Verhindernden“. Das konnte er im Rahmen der Vorstellung der Produkte der SWC anhand diverser Beispiele belegen.

„Die Chemie erzeugt Produkte, die den Menschen einen großen Nutzen verschaffen“, fuhr Siegle fort und ergänzte, „keine Branche ohne Chemie“. Die Gesellschaft und mit–hin die Politik hätten bisher die Bedeutung der chemischen Industrie als wirtschaftliche Säule noch nicht erkannt. Normen aus Brüssel und Berlin würden häufig Hiobsbotschaften bedeuten, seit 2022 sei die chemische Industrie im Rückwärtsgang, dem Krieg Putins gegen die Ukraine geschuldet, mit gestiegenen Rohstoffkosten und Lieferengpässen. Bisher seien bei einem Jahresumsatz von 250 Milliarden Euro 480.000 Menschen in der deutschen Chemieindustrie beschäftigt. Das mache sie zur drittgrößten Industrie Deutschlands. „Wenn Kohlensäure fehlt, kann man kein Bier zapfen, den Apotheken fehlen Medikamente für Kinder“, kritisierte Siegle. Coronaimpfstoffe habe die chemische Industrie innerhalb weniger Monate entwickelt, auch die CSW stelle seit der Pandemie Desinfektionsmittel her, man habe rasch auf die Extremsituation reagiert. Nun mangele es an Rahmenbedingungen für weitere Erfolge. Siegle forderte einen günstigen Industriestrompreis, da sein Unternehmen viel Energie benötige: „was wir brauchen, ist grüner Strom aus Windkraft von der Nordsee. Leider fehlen noch die Stromtrassen zu uns“.

Siegle wagte die These, „ohne Chemie keine klimaneutrale Transformation“. Er bekräftigte, die Schlüsseltechniken seien vorhanden und forderte die Politik auf, regulative Vorgaben herunterzufahren, die die Betriebe in Schwierigkeiten bringen. Die Großkonzerne könnten die Vorgaben erfüllen, die kleinen und mittleren Betriebe würden hart getroffen. Versorgungssicherheit und der Energiepreis seien das Lebenselixier. Fehlten die notwendigen Rahmenbedingungen, würde Europa die chemische Industrie ans Ausland verlieren, ähnlich wie die Solartechnik. Das müsse verhindert werden: „wir brauchen Mut und Visionen“.

Florian Siegle stellte den Abgeordneten neben der Firmengeschichte auch die einzelnen Tätigkeitsfelder vor. In die Firma Süd West Chemie, die 1946 von den Familien Sprenger und Kopp gegründet wurde, trat Reinhard Siegle 1993 ein. 2006 konnte er das Unternehmen erwerben. Durch enge wirtschaftliche Beziehungen mit Indien gelang 2017 die Gründung von SWC India als neues Vertriebsbüro, 2018 folgte die Gründung von SWC Spain. Der Einzug in das neu errichtete Labor– und Verwaltungsgebäude mit 1400 Quadratmetern am Neu–Ulmer Standort erfolgte im März 2022. Das Firmenprofil stellt sich trotz der Spezialisierungen als vielfältig dar. Drei Kernthemen beschäftigen das Unternehmen, Industrieharze auf der Basis von Phenol, Melamin und Harnstoff; Klebstoffe sowie Formmassen. Hergestellt werden von der SWC z.B. Schleifscheiben und Schleifpapier, Trommel– und Scheibenbremsen oder Teile für die Automobil– und Elektroindustrie. Fast 6000 Tonnen Material werden im Jahr verarbeitet. Da viele Teile sehr klein sind, ergibt das eine hohe Stückzahl. Von den 50 Mitarbeitern sind fünf im Bereich Forschung und Entwicklung tätig, zwei sind Auszubildende. 2022 betrug der Umsatz 12 Millionen Euro, die Exportrate in Länder außerhalb der Europäischen Union lag bei 40 Prozent. Die Produktevaluation des Unternehmens ermöglicht kundenspezifische Systeme, d.h. bedarfsgerechte Lieferungen bei hohem Anspruch an Qualität.

Sebastian Ziller aus der Abteilung Forschung und Entwicklung ging auf die fehlende Rechtssicherheit für zukünftige Entwicklungen und Investitionen ein. Am Beispiel von Bremsbelägen zeigte er, dass in Deutschland Ware aus dem Nicht–EU–Ausland verkauft wird, nicht nach EU–Standards produziert. Der deutsche Hersteller habe die EU–Vorgaben zu beachten, und daher einen Wettbewerbsnachteil. Zudem dürfe die deutsche Industrie auch nicht für das Nicht–EU–Ausland produzieren. Praktische Auswirkungen gäbe es, indem Rohstoffe, die Stoffe enthalten, die auf die „SVHC–Liste“ (Liste be–sonders besorgniserregender Stoffe) kommen, von SWC nicht mehr verwendet werden dürften. „Die SWC–Produkte verschwinden vom Markt“, so Ziller, der Versorgungsprobleme bei Kunden und massive Auswirkungen auf Lieferketten vorhersagte. U.a. am Beispiel von Melamin, daszum Beispiel für Babygeschirr, Spanplatten, Schaumstoffplatten und Möbeloberflächen verwendet wird, zeigte er auf, dass dieser Stoff bisher kein Gefah–renstoff war. Seit Januar gelte ein Anfangsverdacht, der bisher allgegenwärtige Stoff dürfe nicht mehr verwendet werden, Melaminharze würden nicht mehr angefragt, Arbeitsplätze seien gefährdet. „Wir müssen lernen zu messen. Enthält ein SWC–Produkt mehr als 0,1 Prozent Melamin, muss in der Lieferkette kommuniziert werden, dass ein besonders besorgniserregender Stoff enthalten ist und es muss ein Eintrag in der SCIP–Datenbank erfolgen“, so Ziller. Das neue hauseigene Labor sei zu Messungen in der Lage, die Gräte seien jedoch sehr teuer, 150.000 Euro aufwärts.

Josef Rief räumte ein, dass Grenzwerte willkürlich seien, das treffe alle Branchen: „die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wenn die Produktion wegfällt, fällt der Wohlstand weg“. Ziller antwortete mit einem drastischen Beispiel, in welchem 300 Krebstote weniger, aber 20.000 Verkehrstote mehr auftauchten, da die Bremsen nicht mehr funktionierten. Alexander Engelhard verglich Gefahrenstoffe mit einem Tiger, der eine Gefahr darstelle, nicht aber im Zoo. Daher müsse der Zoo nicht verboten werden. Er warnte davor, auf die EU zu schimpfen, da die Vorlagen für Regelungen aus den Mitgliedsstaaten kämen und gab zu, dass der Volkswirtschaftler das Thema anders betrachtet als ein Ökologe. Daher käme es darauf an, wen wir nach Brüssel entsenden und wie sich Berlin in Brüssel für uns einsetzt.

Michael Donth sprach gar von typisch deutscher Arroganz und bemühte neben dem Beispiel von Schleifscheiben die Käfighaltung bei Hühnern, die in Deutschland verboten wurde. Nun kämen die Eier von anderswo her, ähnlich wie Schleifscheiben aus dem Nicht–EU–Ausland im Baumarkt präsent seien: „wenn es bei uns produziert wird, haben wir die Gefahrenprüfung in der Hand“.

Für Ronja Kemmer wird der Standort Deutschland durch Regularien weniger attraktiv. Dabei bräuchten wir Wertschöpfung im eigenen Land, um den Sozialstaat und unsere Standards zu halten: „Regulierungen helfen nur den Großen, das Rückgrat ist aber der Mittelstand“.

Raphael Siegle sagte, „die Branche steht vor großen Herausforderungen. Kleine Unter–nehmen tun sich schwer. Aufgeben kommt nicht in Frage. Mit seinen Innovationen bringt der Mittelstand die Branche voran. Die Stärken von SWC sind Weiterentwicklungen und neue Lösungen. Die Kundenwünsche treiben uns an. So ist Supraplast RF mit reduziertem Formaldehydanteil unser Markenzeichen. Hierdurch verbessert sich unser CO2–Fußabdruck. Phenol ersetzen wir weltweit als einziges Unternehmen bis zu 30 Prozent durch einen biobasierten regionalen Rohstoff. Grüne Innovation geht nicht zu Lasten der Produktivität. Das gilt auch beim Wiedereinsetzen von Abfallprodukten. Unser Abwärme– und Photovoltaikkonzept ist für uns und unsere Nachbarschaft nutzbar. Durch Innovation halten wir als kleines Chemieunternehmen am Markt mit. Die Politik muss das beachten“.

Im neuen Labor, das gemeinsam besichtigt wurde, werden Messungen durchgeführt, bei denen u.a. physikalische und chemische Eigenschaften der Stoffe geprüft werden. Erdölbasierte Ausgangsstoffe sind noch die Regel, die SWC erzeugt jedoch bereits nachhaltige Ersatzstoffe, die sie auch zum Einsatz bringt. Florian Siegle führte insoweit Pulverharz und den von SWC entwickelten ökologischen Ersatzstoff vor, die beide wie Mehl aussehen. (