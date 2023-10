In durchaus lukrativer Lage steht seit Ende 2020 ein großes Hotel in Neu-Ulm leer. Das Golden Tulip nahe des Donauufers am Edwin-Scharff-Haus soll aber schon bald wiederbelebt werden. Und zwar laut Stadt Neu-Ulm bereits zu Beginn des kommenden Jahres.

Früher wurde das Hotel mit 6600 Quadratmetern Fläche von der Mövenpick-Gruppe geführt. Als die Betreibergesellschaft dann Insolvenz angemeldet hatte, musste das Neu-Ulmer Hotel mit 240 Betten fürs Erste schließen. Einen neuen Betreiber suchte man bisher vergeblich ‐ bis jetzt.

Nach abgeschlossenen Abstimmungen mit der Stadtverwaltung und der Zustimmung im zuständigen Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste wird die Anter Group das ehemalige Golden-Tulip „voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres langfristig verpachten“.

An wen verpachtet werden soll, will die Anter Group aufgrund aktuell noch laufender Detailverhandlungen derzeit noch nicht öffentlich bekannt geben. Vor der Eröffnung des Hotels, die Anfang 2024 geplant ist, sollen noch verschiedene Renovierungsmaßnahmen erfolgen.

Laut OB optimale Voraussetzungen für Wiederaufnahme

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger freut sich, dass es nun konkrete Pläne für die Zukunft des Hotels gibt. Durch „die besondere Lage am Donauufer und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Edwin-Scharff-Haus“ gebe es „optimale Voraussetzungen“ für eine Wiederaufnahme des Hotelbetriebs.

„Die Übernachtungsmöglichkeit in der direkten Umgebung wertet das Edwin-Scharff-Haus als Kultur- und Tagungszentrum auch für Veranstalter, Künstler und Gäste weiter auf“, ist Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überzeugt.

Offiziell wurde bisher noch kein konkreter Name genannt, Medienberichten zufolge soll es sich bei dem neuen Pächter aber um die Plaza Hotelgroup handeln, die sich auf Mittelklasse- und Businesshotels spezialisiert hat und Partner der Hotelkette Best Western ist. Es ist also möglich, dass auch das Golden Tulip an die Kette Best Western angeschlossen wird.

Das Hotel wurde erstmals im Jahr 1980 eröffnet. Nachdem die Mövenpick-Gruppe nach 25 Jahren den Pachtvertrag nicht mehr verlängerte, übernahm ab 2018 die MAH Hotelbetriebsgesellschaft ‐ die dann in Insolvenz ging.