Nena tritt in Neu-Ulm auf

Die Sängerin Nena tritt am 6. Oktober 2024 in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Zu hören ist Nena im Rahmen ihrer Live-Tournee „Wir gehören zusammen“, präsentiert wirddas Konzert von Allgäu Concerts & Donau 3FM.

Im vergangenen Sommer feierten mehr als 80.000 begeisterte Menschen gemeinsam mit Nena deren Musik aus über vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer zehnköpfigen Band auf die Bühne brachte. Die Open Air-Tournee „Wir Gehören Zusammen“ 2023 ging durch Deutschland, Österreich, Dänemark, Belgien, die Schweiz und die Niederlande. 28 Live-Shows, viele davon waren ausverkauft.

„Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich bei jedem einzelnen Konzert und mit einer neuen kraftvollen Intensität. Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Die wissen, dass Musik Brücken baut. Wir singen, tanzen, lachen und feiern das Leben. ‚Wir gehören zusammen‘ ist eine einfache Botschaft, die wir auch 2024 gemeinsam in die neue Welt tragen werden“, wird Nena in der Pressemitteilung zum Konzert im Oktober in Neu-Ulm zitiert.

Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum eine über zweistündige Live-Show mit Hits und Perlen aus Nenas Repertoire. Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist die Sängerin eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Mit ihrer Musik prägte Nena mehrere Generationen von Musikfans.

Eintrittskarten kosten ab 56,20 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.allgaeu-concerts.de.