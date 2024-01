Der Schock sitzt noch immer tief. Viele Besucher des Donaubads sprechen zwischen den Feiertagen kurz vor der Jahreswende nur über eines: den tödlichen Unfall eines siebenjährigen Jungen am 29. Dezember. Der Junge war gestürzt, ein Auto erfasste ihn und verletzte ihn dadurch so schwer, dass das Kind noch am selben Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Seither liegt eine drückende Stimmung auf dem Parkplatz. Eltern nehmen ihre Kinder scheinbar noch fester an die Hand, laufen besonders vorsichtig. Angehörige legen Blumen und Spielzeug nahe der Unfallstelle nieder. Wer von dem Unglück nichts mitbekommen hat, bleibt verwundert an der Stelle stehen und fragt andere Besucher nach dem Grund. Der ist auch rund eine Woche nach dem Unfall für viele nicht begreifbar.

Noch dauern die Ermittlungen der Polizei an, heißt es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Süd/West in Kempten. Klar war bislang nur, dass der Unfallfahrer wohl nicht etwa unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es laut Polizei im Moment auch keine Hinweise darauf, dass dieser zu schnell unterwegs gewesen sein könnte. Trotzdem stellt sich die Frage nach der Sicherheit auf dem Parkplatz.

Neue Halteverbotsschilder an den Durchfahrten

Zufall oder nicht: Wenige Tage nach dem tödlichen Unfall tut sich bereits etwas auf dem Donaubad-Parkplatz.

Etliche Halteverbotsschilder stehen seit Kurzem an den Durchfahrten, die in der Vergangenheit an gut besuchten Tagen häufiger zum Abstellen von Pkws genutzt wurden. Der Fußweg für Badegäste wurde dadurch allerdings deutlich geschmälert. Denn einen speziell ausgewiesenen Weg für Fußgänger gibt es dort nicht.

In einem ersten Schritt wurden nun an ausgewählten Stellen Halteverbotsschilder aufgestellt. Jochen Weis

Die Pläne, den Parkplatz zu verbessern, sind aber nicht neu. Sie entstanden laut Donaubad-Geschäftsführer Weis aber schon im vergangenen Jahr.

Ihm zufolge werde schon seit Längerem über die Anbringung zusätzlicher Schilder, sowie Markierungen am Boden und eine Vergrößerung der Parkfläche nachgedacht. „In einem ersten Schritt wurden nun an ausgewählten Stellen Halteverbotsschilder aufgestellt“, erklärt er.

+++ Künftig sollen nur noch Badegäste ihr Auto kostenlos auf dem Donaubad-Parkplatz abstellen dürfen. Was das für Pendler und Ausflügler bedeutet +++

Wie sicher der Parkplatz aus Sicht der Polizei ist

Für schwere Zwischenfälle ist die Fläche ohnehin nicht bekannt. „Die Sicherheit auf dem Parkplatz ist aus polizeilicher Sicht grundsätzlich gegeben“, heißt es vom Polizeipräsidium weiter - auch an besucherstarken Tagen, wie etwa in den Weihnachtsferien.

Unfälle mit verletzten Personen sind in den letzten Jahren nicht gemeldet worden Polizeipräsidium Süd/West

Auch seit Eröffnung der neuen Rutschenwelt Mitte November verzeichnet das Freizeitbad besonders viele Badegäste. Auf dem Parkplatz ist es laut Polizei in der Vergangenheit lediglich zu kleineren Unfällen wie etwa Parkremplern gekommen. „Unfälle mit verletzten Personen sind in den letzten Jahren nicht gemeldet worden“, heißt es vom Polizeipräsidium weiter.

Manch ein Badegast weicht ob des gut besuchten Donaubad-Parkplatzes auf den Grünstreifen aus. Damit soll aber bald Schluss sein. Oft nutzen auch Pendler oder Ausflügler den Privatparkplatz, um ihr Auto abzustellen. Sie müssen fürs Parken aber schon bald bezahlen. Das Donaubad will die Zahl der sogenannten Fremdparker so künftig senken. (Foto: Hertle )

Zufahrt im Sommer mit Ampel gesichert

In puncto Sicherheit ist das Donaubad an einer anderen Stelle aber schon einen Schritt weiter: Erst im Sommer wurde an der Zufahrt von der Wiblinger Straße kommend eine Ampelanlage installiert, die für mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen sollte.

Wegen eines durchlaufenden Radwegs war es dort beim Abbiegen immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern gekommen. Diese Gefahrenstelle scheint inzwischen gebannt zu sein.

Was eine Notfallseelsorgerin Eltern beim Umgang mit dem Thema rät

Doch wie konnte nun solch eine Tragödie direkt vor dem Donaubad passieren? Umso mehr beschäftigt Eltern, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, wenn ihr eigenes Kind sie beim Anblick der niedergelegten Kerzen und Spielzeuge fragt, was dort passiert sei.

Kinder haben ein ganz anderes Gespür als wir Erwachsenen. Monika Kele-Bühler

„Kinder haben ein ganz anderes Gespür als wir Erwachsenen. Sie sind viel unbefangener und scheuen sich nicht nachzufragen“, erklärt Monika Kele-Bühler, Leiterin des Kriseninterventionsdienstes (KID) des Bayerischen Roten Kreuzes, die sich als Notfallseelsorgerin gemeinsam mit drei Kollegen am Unfalltag um die Beteiligten kümmerte.

„Es ist wichtig, ehrlich mit ihnen zu sein“, erklärt sie. Aktiv auf die Kinder zuzugehen, sei dabei aber der falsche Weg. „Es geht darum, ihre Fragen zu beantworten. Und das völlig neutral und wertfrei.“

Warum Eltern nicht zu sehr ins Detail gehen sollten

Über den Unfallhergang sollten Eltern dabei nicht zu sehr ins Detail zu gehen, rät sie. Oftmals zeigen die Kinder mit einfachen Antworten zufrieden. Mögliche Nachfragen sollten Eltern jedoch immer beantworten - aber immer altersgerecht. „Schönreden kann man einen so schlimmen Unfall nicht“, sagt sie. Aber Eltern würden ihre Kinder kennen und wüssten am besten, wie sie auf die schlimme Wahrheit reagieren.

Schönreden kann man einen so schlimmen Unfall nicht Monika Kele-Bühler

Am Unfallort betreuten Monika Kele-Bühler und ihr Team Ersthelfer, Unfallzeugen, aber auch der 38-jährigen Unfallfahrer. Für alle - auch die beteiligten Einsatzkräfte vor Ort - gelte: „Über das Ereignis zu reden ist ganz wichtig. Damit das Gehirn gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen“, sagt sie. „Das Unaussprechliche auszusprechen“ helfe bei der Verarbeitung enorm.