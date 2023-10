Aus Zwei mach Eins: Das bekannte Modegeschäft Schmid will sich in Senden künftig verkleinern. Der Abriss des Sportfachgeschäfts, ein Neubau an selber Stelle und der Auszug aus dem großen Hauptgebäude in der Berliner Straße sind bereits geplant.

Auf rund 13.000 Quadratmetern verkauft Schmid im großen Gebäude Bekleidung und Schuhe. Dort ist das Unternehmen aber nur Mieter – und will ausziehen. Der Zeitpunkt ist bislang aber noch nicht bekannt. (Foto: Philip Hertle )

Das geht aus dem Bauantrag des Unternehmens, über den der Sendener Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beriet, hervor. Dem Sendener Einzelhandel könnte deshalb ein gewaltiger Leerstand drohen.

Schmid ist Mieter bei Inhofer

Seit 1997 ist das Unternehmen mit Sitz in Augsburg auch in Senden ansässig und betreibt dort inzwischen zwei Standorte unweit voneinander entfernt. Im großen Haupthaus, das rund 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche misst, ist der Modehändler allerdings nur Mieter beim Immobilien-Tochterunternehmen von Möbel Inhofer.

Fokus auf eigenes Grundstück

Auch deshalb geht der Blick jetzt wohl vermehrt auf das unternehmenseigene Grundstück in der Berliner Straße 6/8, auf dem aktuell der kleinere Sportfachmarkt mit etwa 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche steht.

Das kleinere Sportfachgeschäft unweit des großen Verkaufsgebäudes soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. (Foto: Philip Hertle )

Schmid plant nun, das Gebäude abreißen zu lassen und einen Neubau zu errichten. Das hätte allerdings den Auszug aus dem bisherigen Haupthaus in der Berliner Straße 7 zur Folge.

Nur noch 30 Prozent der jetzigen Verkaufsfläche

Der Neubau solle zwar größer werden als das bisherige Gebäude, schrumpfen wird Schmid in Senden insgesamt allerdings beträchtlich. Die Verkaufsfläche werde demnach von insgesamt 16.000 auf gut 4800 Quadratmeter reduziert ‐ eine Gesamtverkleinerung von gut zwei Dritteln.

Aus den Unterlagen, die dem Bauausschuss vorlagen, geht zudem hervor, dass das Unternehmen sein Sortiment aus den bisher zwei Geschäften künftig an einem Standort konzentriert werde:

Anstelle des bislang reinen Sporthandels ist im Rahmen des Neubaus ein klassischer Schmid-Textilfachmarkt vorgehen, heißt es in den Unterlagen

Rund die Hälfte der Fläche sei künftig für Bekleidung, die andere Hälfte zu gleichen Teilen für Sportartikel und Schuhe angedacht.

Schmid hatte bereits ähliche Pläne

Die jetzigen Neubaupläne sind allerdings gar nicht so neu. Wie ebenfalls aus den Unterlagen hervorgeht, reichte Schmid schon 2014 einen Bauantrag für ein ähnliches Vorhaben ein.

Trotz der Genehmigung für einen Neubau wurde das Projekt jedoch nicht realisiert. Die damals erteilte Baugenehmigung ist in der Zwischenzeit erloschen. Jetzt folgt also ein neuer Anlauf zur Verkleinerung.

Das ist der Grund für die Verkleinerung

Die deutlich geringer geplante Größe spiegle die aktuellen Entwicklungen im Modehandel wider, heißt es in der zum Bauantrag gehörenden Analyse. Vor allem die hohen Marktanteile des Online-Handels spielten bei den Planungen eine Rolle, heißt es dort weiter.

Sendens Bürgermeisterin verfällt nicht in Panik

Von einem „Paukenschlag“ für den Sendener Handel war seit Bekanntwerden des Vorhabens in manchen Medien die Rede. So weit möchte Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf allerdings nicht gehen. „Ich fand die Dramatik schon beeindruckend“, erklärt das Stadtoberhaupt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Ich fand die Dramatik schon beeindruckend. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf

Vor allem, weil der große Standort ja nicht von heute auf morgen plötzlich leer stehen würde. „Da gehen Jahre ins Land“, in denen sie zuversichtlich sei, eine neue Nutzung zu finden.

Was mit den 13.000 Quadratmetern passiert, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin noch nicht sagen. Zunächst müssten Schmid als Mieter und Inhofer als Vermieter miteinander sprechen, betont sie.

Bauausschuss und Stadtspitze gaben ihr Einverständnis

Die Entscheidung Schmids, sich hin zum Eigentum und weg vom Mietverhältnis orientieren zu wollen, könne sie allerdings gut nachvollziehen. Es sei „eine legitime Geschichte“, dass sich das Unternehmen in Senden betriebswirtschaftlich bestmöglich zu positionieren versuche.

Das sahen auch die Mitglieder im Bauausschuss so, als die dem Antrag des Unternehmens Schmid einstimmig stattgegeben haben.

Darum überraschte der Bauausschuss die Bürgermeisterin

Trotzdem habe sich Claudia Schäfer-Rudolf kurz gewundert, dass es im Gremium überhaupt keine Nachfragen oder gar Diskussionen gab und dem Vorhaben unisono der Segen erteilt wurde.

Wir wollen ein solch vitales Unternehmen aber natürlich halten und ihm die Veränderung ermöglichen. Claudia Schäfer-Rudolf

„Dass gar keine Wortmeldungen kamen, hat mich aber doch überrascht“, sagt sie. „Wir wollen ein solch vitales Unternehmen aber natürlich halten und ihm die Veränderung ermöglichen“, so die Bürgermeisterin.

Vermieter Inhofer ist überrascht

Sollte Inhofer an einer Nutzungsänderung für sein Gebäude interessiert sein, zeige sich die Stadtverwaltung bereit für Gespräche, betont das Stadtoberhaupt. Bis dahin sei aber noch Zeit, weshalb man jetzt nicht in Panik verfallen müsse.

Bei Inhofer ist auf Nachfrage zudem zu hören, dass zwischenzeitlich noch keine Kündigung des langfristigen Mietverhältnisses eingegangen sei. Von den Plänen sei man dort selbst etwas überrascht gewesen.