Drei Prozent weniger Straftaten hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr erfasst, bayernweit gab es eine Steigerung um rund fünf Prozent. Das hat die Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2023 ergeben. Trotz des leichten Rückgangs: Sorge bereitet Inspektionsleiter Michael Keck, dass die gefühlte Kriminalität ein anderes Bild zeigt.

Das sind die absoluten Zahlen des vergangenen Jahres

In Zahlen liest sich die Kriminalstatistik folgendermaßen: Im Jahr 2023 wurden 3944 Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm erfasst. Dazu gehören neben Neu-Ulm und seiner Stadtteile auch die Gemeinden Elchingen mit 233 Straftaten und Nersingen mit 256 Straftaten. Im Fünf-Jahres-Vergleich sank die Zahl gar um 13,3 Prozent.

Neben der absoluten Zahl an Straftaten wird auch die sogenannte Belastungszahl erhoben. Sie gibt die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner an. Da die Einwohnerzahl in Neu-Ulm in den vergangenen zehn Jahren um rund 8000 Menschen gestiegen ist, ergibt sich in Relation zu den erfassten Straftaten die niedrigste Kriminalhäufigkeitsbelastung der vergangenen zehn Jahre.

Mehrmals täglich uniformierte Streifen

Trotzdem gebe es auch Bereiche, in denen das Sicherheitsgefühl der Bürger leide: Keck spricht dabei offen den Bereich rund um den Neu-Ulmer Bahnhof, das Einkaufszentrum Glacis-Galerie und den Julius-Rohm-Platz an. Schon bevor die Thematik den Stadtrat erreicht habe, sei die Neu-Ulmer Polizei von sich aus aktiv geworden.

Wenn Sie bekifft sind, sollen Sie sich nicht ans Steuer setzen. Ansonsten haben Sie die Konsequenzen zu tragen! Michael Keck

Nach 50 Straftaten im Jahr 2022 wurden im Jahr darauf nur noch 34 Straftaten registriert. Doch auch in diesem Bereich müsse das Wohl- und Sicherheitsgefühl weiterhin gegeben sein. Derzeit seien dort täglich sechs- bis achtmal uniformierte Fußstreifen unterwegs, hieß es bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Dazu kommen immer wieder zivile Kräfte, die Sicherheitswacht und der kommunale Ordnungsdienst. Keck habe dazu auch Abstimmungsgespräche mit dem Ordnungsamt und dem Center-Management der Glacis-Galerie geführt, um koordiniert Erfolge erzielen zu können.

Hier gibt es einen Anstieg der Delikte

Während insgesamt die Straßenkriminalität zurückgeht, steigen dagegen die Eigentumsdelikte an. Nach ruhigen Corona-Jahren, in denen viele Menschen im Home-Office gearbeitet haben, sind wieder mehr Menschen tagsüber außerhalb der eigenen Wohnung. Die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg wohl auch deshalb stetig von elf (2021) über 31 (2022) auf 39 Einbrüche im vergangenen Jahr an und liegt damit wieder auf einem ähnlich hohen Niveau wie 2014. Dagegen ging die Zahl der Fahrraddiebstähle um knapp ein Fünftel (19 Prozent) auf 143 Fälle zurück.

Beim Blick in die Zukunft spricht Michael Keck unter anderem die Gesetzesänderungen beim Cannabis an. Die Rauschgift-Arbeitsgruppe sei bereits personell aufgestockt worden, um die oftmals noch kleinteiligen Regelungen - beispielsweise bei den Abständen zu Spielplätzen - überwachen zu können. Deutlich wird der Inspektionsleiter auch beim Blick auf den Straßenverkehr, denn dort haben sich die Regelungen kaum verändert: „Wenn Sie bekifft sind, sollen Sie sich nicht ans Steuer setzen. Ansonsten haben Sie die Konsequenzen zu tragen!“, stellt er klar.