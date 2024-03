Das Szenario klingt dramatisch: Auf einer Großveranstaltung vergnügen sich tausende Besucher. Dann kommt es plötzlich zu einer riesigen Explosion. Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben, unzählige andere liegen schwer verletzt auf dem Boden. Jetzt sind alle Einsatzkräfte gefragt, denn jede Sekunde zählt. Aber Entwarnung: Das alles ist nur eine Übung. Die soll aber so echt wie möglich wirken.

„Verletzte“ und „Zeugen“ gesucht

Dafür suchen Kriminal-, Schutzpolizei Neu-Ulm und Rettungsdienst für die groß angelegte „Echtübung“ am Dienstag, 30. April, mehrere Laiendarsteller. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten, das auch für Neu-Ulm zuständig ist, mit. Im Rahmen der Übung sollen die Freiwilligen dann - so lebensecht wie möglich - Verletzte oder Zeugen mimen.

Im Video gibt es alle Infos von der Polizei Neu-Ulm:

„Um das Szenario möglichst realitätsnah darstellen zu können, benötigt die Kripo Neu-Ulm Hilfe aus der Bevölkerung“, heißt es im Aufruf der Polizei. „Durch regelmäßiges Üben und die Wiederholung von Abläufen will die Neu-Ulmer Polizei zusammen mit weiteren Blaulichtorganisationen für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall weiterhin gut gewappnet sein.“ Und das gelte auch ganz besonders für so große Schadensereignisse wie im anstehenden Szenario.

Realitätsnah mit Einsatzkräften interagieren

Je nachdem, wo die freiwilligen Schauspieler am Übungstag eingeteilt sind, werden sie im Vorfeld geschminkt und stellen im Anschluss einen der vielen Verletzten dar. Andere agieren als wichtige Zeugen oder Schaulustige.

Die Komparsen bekommen vorab eine detaillierte Rollenanweisung, nach der sie mit den Einsatzkräften interagieren sollen. So viel vorweg: Einige stehen beispielsweise unter Schock, andere reagieren nach dem Unglück panisch auf die Situation. „Eigene Interpretationen der Rolle sowie spontane Improvisationen sind nicht erforderlich“, heißt es von der Polizei.

Hier kann man sich bewerben

Für die potenziellen Komparsen gibt es vorab nur zwei Vorgaben: Wer mitmachen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und vor der Übung an einer Sicherheitsunterweisung teilnehmen. Bewerben können sich Interessierte bis zum 12. April per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0731/8013-0 bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm.