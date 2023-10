Jugendliche helfen Migranten

Rund 45 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation „Children for a better World“ bereits am 14. Oktober in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem „Children Jugend hilft! Preis“ ausgezeichnet und nach Schloss Bellevue eingeladen. Darunter waren auch die Jugendlichen des Projekts „AM-Supporters“ aus Neu-Ulm. Das berichtet das Team von „Children Jugend hilft!“.

Die 15 bis 19 Jahre alten Siegerinnen und Sieger des Projekts „AM-Supporters“ haben ihren Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. „Die Kinder und Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und setzen sich mit hohem Engagement für andere Menschen und eine lebenswerte Umwelt ein. Dieser Einsatz ist beeindruckend und verdient höchste Anerkennung“, sagt Cornelius Nohl, Geschäftsführer von „Children for a better World“.

Die Projektgruppe „AM-Supporters“ (Active Migration-Supporters) setzt sich aktiv für Integration und das Überwinden von sprachlichen Barrieren in unserer Gesellschaft ein. Dafür hat das Team eine Website entwickelt, über die es Dolmetscher-Leistungen anbietet. Zudem begleiten die Jugendlichen Menschen mit Migrationshintergrund zu Arztbesuchen, Behördengängen oder anderen bürokratisch aufwändigen Situationen, um bei der Verständigung zu unterstützen und so Teilhabe zu ermöglichen. Die Projektinitiatorin wohnt in Neu-Ulm.

Der Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen „Children Jugend hilft! Camp“. Das hat bereits in Berlin stattgefunden.

Zum Abschluss wurden die Kinder und Jugendlichen von der Leiterin des Bundespräsidialamts Dörte Dinger in Schloss Bellevue empfangen. Elke Büdenbender wandte sich zudem in einer Videobotschaft an die 45 Preisträger.

Children for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Die Organisation wurde 1994 von Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt gegründet.