Menschen verlieren Dinge, das gehört zum Leben dazu. Manche Gegenstände jedoch werden deutlich schmerzlicher vermisst, als andere. Etwa der eigene Ehering - sofern man zum Zeitpunkt des Verlusts noch glücklich verheiratet ist. Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, hat vor wenigen Tagen vor laufender Kamera einen derartigen Schreckmoment erleben müssen. Doch ein Happy End, wie ihm widerfuhr, erleben bei weitem nicht alle Betroffenen. Doch warum gibt es Eheringe überhaupt - und wer verliert ihn öfter, Männer oder Frauen?

Liverpools Trainer Jürgen Klopp jubelt nach dem Ende des Spiels. Foto: Jon Super/AP (Foto: Jon Super/AP )

Beim Fußball kann es durchaus emotional zugehen. So auch bei Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Der hatte am 1. Januar durchaus Grund zu jubeln, denn seine Mannschaft gewann gegen Newcastle United 4:2. Doch aus einem Moment der Freude wurde schnell ein Drama, denn beim Jubelsprung verlor der Liverpool-Trainer plötzlich seinen Ehering. Es folgte eine hektische Suche, bis schließlich ein Kameramann ihn auf der Mitte des Spielfelds wiederfand.

Ehefrau sucht ihren Ring im Schnee

So viel Glück wie der 56-jährige Jürgen Klopp hat bei weitem nicht jeder, wie Schmuckverkäuferin Melissa Morgenstern weiß. Sie arbeitet beim Juwelier Gold Heinrich in Neu-Ulm und erlebt regelmäßig verzweifelte Kunden, die von einem verloren gegangenen Ehering berichten und ihn bei der 28-Jährigen wieder nachbestellen möchten. „Das passiert leider öfters“, sagt Melissa Morgenstern. So kann sie etwa von einem Ehepaar berichten, dass mit ihrem Kind beim Schlittenfahren war und am Ende völlig verzweifelt nach dem Ehering der Frau im Schnee gesucht habe. Vergeblich. Der Ring tauchte zunächst nicht mehr auf, weshalb das Paar schließlich einen neuen Ring bei Melissa Morgenstern bestellte.

„In so einem Moment sind unsere Kunden dann aber sehr froh, dass wir alle Merkmale wie die Größe, Gravur oder Verzierungen der Ringe bei uns abgespeichert haben“, erklärt die Verkäuferin. Bis der neue Ring dann abgeholt werden kann, dauere es meist einige Wochen. „In dem Fall der Frau gab es dann aber noch ein Happy End, denn als der Schnee nach einiger Zeit abgetaut war, haben sie den Ring tatsächlich noch gefunden“, berichtet die 28-Jährige. Die Kundin hätte nun einfach zwei Eheringe.

Nicht so glücklich gingen die Flitterwochen eines frisch vermählten Paares aus. Beim Baden im Meer habe die Ehefrau ihren Ring verloren. „Im Meer ist es natürlich deutlich schwieriger, den Ring jemals wieder zu finden. Der war dann weg“, erzählt die Schmuckexpertin eine der typischen Geschichten, wie Frischvermählte ihren Ehering verlieren. Solche Situationen täten den Verkäufern stets leid, wissen sie doch um den Wert, den so ein Ring hat. Und das nicht nur finanziell gesehen.

Emotionaler Wert kann nicht ersetzt werden

„Selbst wenn man so einen Ring nachbestellen kann, hat der eine Ehering, den man bei der Trauung angesteckt bekommen hat, ja einen unheimlich großen emotionalen Wert“, betont Melissa Morgenstern. Trotzdem seien Betroffene stets sehr erleichtert, wenn sie ihren Ring nachbestellen konnten. Denn die Zeit ohne den Ring am Finger fühle sich für die Kunden eigenartig an - man fühle sich „nackt und einsam“.

Eine Frau hält einen Ehering in ihrer Hand. Foto: Friso Gentsch/dpa (Foto: Friso Gentsch )

Dieses Gefühl blieb Jürgen Klopp glücklicherweise verwehrt. Auch seine Frau, mit der er seit knapp 20 Jahren verheiratet ist, dürfte sich freuen, dass ihr Mann weiterhin das Zeichen der gemeinsamen Liebe tragen kann. Und auch wenn man es Männern grundsätzlich zutrauen könnte, sind nicht sie es, die ihren Ehering am häufigsten verlieren, sondern Frauen, wie Melissa Morgenstern verrät. Die Begründung leuchtet ein: „Frauen haben mal dickere und mal schmalere Finger. Das ist tagesabhängig. Deshalb wird der Ring manchmal etwas enger als sonst - und manchmal aber eben auch größer und damit lockerer.“

Glaube an eine „Liebes-Ader“

Das Symbol des Eherings ist Tausende von Jahre alt. Bereits Ägypter sollen Tausende von Jahren vor Christus Geburt schon Hochzeiten mit Ringen abgehalten haben. Der Ringfinger wurde dabei schon immer als anzusteckender Finger gewählt, weil dort dem früheren Glauben nach eine Ader verläuft, die direkt mit dem Herz verbunden ist. Jedoch trug man den Ehering früher am linken Ringfinger, in Deutschland ist heute der rechte Ringfinger üblich. Bis ins Mittelalter hinein trugen jedoch nur Frauen einen Ehering.

Neben dem Ehering gibt es laut der Verkäuferin übrigens eine andere Schmuckart, die noch häufiger verloren geht und zwar Ohrringe. Das passiert logischerweise deutlich mehr Frauen als Männern. „Das passiert vor allem in der „Pullisaison“, also wenn die Frauen ihren Pullover ausziehen wollen und sich dabei aus versehen ein Ohrring öffnet und dabei verloren geht“, erklärt Melissa Morgenstern.