Ein Psychotherapeut klärt

Igel als Fußball missbraucht: Warum quälen Kinder Tiere?

Weißenhorn / Lesedauer: 4 min

In Weißenhorn quälten Kinder einen Igel. Cedric Sachser, Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche am Uniklinikum Ulm, äußert sich zum Thema. (Foto: dpa/ZVG )

Am Wochenende sollen Kinder in Weißenhorn einen Igel als Fußball missbraucht haben. Im Interview erklärt ein Experte, was junge Menschen zu solchen Taten bringt.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 05:00 Von: Dennis Bacher