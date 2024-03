Hit-Feuerwerk in Neu-Ulm

Vor einem halben Jahrhundert schaffte eine schwedische Band das bis dahin unmöglich Scheinende: 1974 gewannen ABBA in Brighton mit „Waterloo“ den Grand Prix und begannen mit diesem Sieg eine Weltkarriere. Bis in die 70er Jahre hatte es keine andere skandinavische Band mit vergleichbaren Erfolgen gegeben.

Dass die Superhits, mit denen ABBA die Discos in den 1970er- und 1980er-Jahren dominierte, heute wie damals das Publikum unmittelbar begeistern, ist bei „ABBA Gold - The Concert Show“ Abend für Abend hautnah mitzuerleben. Nach dem Erfolg der diesjährigen Tour ist die Live-Inszenierung 2025 auch in Neu-Ulm zu erleben. Am Mittwoch, 5. Februar, kommt „ABBA Gold - The Concert Show“ auf der Anniversary Tour 2025 um 20 Uhr ins Edwin-Scharff-Haus.

Sound und Choreographie bestechen dabei durch höchste Perfektion und Authentizität, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank You For The Music“ oder „SOS“ die Show die ABBA-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen.

Mit einer Mischung aus eingängigen und zugleich raffinierten Melodien, die unmittelbar ins Ohr gehen, war und ist ABBA auch heute noch absolut stilprägend. Nach wie vor ist die Musik der Kultband unverwechselbar und für ein breites Publikum ein Garant für „Happiness“. Und wenn Glamour-Pop und Ohrwürmer aus der Glitzerwelt so perfekt wie bei „ABBA Gold“ auf die Bühne gebracht werden, erfährt die legendäre Popband tatsächlich eine Wiederauferstehung.

Der Vorverkauf für die Show hat bereits begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.

Ticket-Hotline: 01806/570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder [email protected] erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.