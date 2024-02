Großeinsatz wegen Gasaustritt: Frau muss ins Krankenhaus

Gasaustritt in einem Wohnhaus hat in Neu-Ulm zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Notarzt geführt.

Eine 40 Jahre alte Bewohnerin erlitt am Montag eine Gasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten feststellen, dass wohl die Gastherme der Heizung defekt war.

Die Ursache dafür war nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.