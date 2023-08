So hatte sich das Zauberkünstler Florian Zimmer sicherlich nicht vorgestellt. Nach einem Brand Anfang Juni bleibt das nach ihm benannte Magietheater in Neu-Ulm weiterhin geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist wohl frühestens im Dezember möglich.

„Größerer Schaden als angenommen“

„Der Brand in unseren Büros hat einen größeren Schaden angerichtet, als wir zunächst angenommen hatten“, wird Florian Zimmer in einer Mitteilung zitiert. Demnach sei das komplette Theater in Mitleidenschaft gezogen worden — also neben den Büros auch noch der „Showroom“, das Foyer, das Treppenhaus sowie weitere Räume.

Teile des Theaters mussten offenbar vollständig entkernt werden, um auch die letzten Spuren des Rauches und Rußes beseitigen zu können.

Wiedereröffnung frühestens im Dezember

Nach Rücksprache mit Experten habe man nun erfahren, dass sowohl das Magietheater als auch das zugehörige Restaurant frühestens am 1. Dezember wieder öffnen können.

„Erst dann können wir unsere Gäste wieder verzaubern und verwöhnen“, so Zimmer, der unterdessen bereits an seiner neuen Show „Ulmglaublich 2.0“ arbeitet, die laut ihm „noch spektakulärer“ sein wird.

Defekt in Lampe war die Ursache

Das große Theater von Florian Zimmer war erst im vergangenen Jahr eröffnet worden. Ursache für den Brand war wohl ein Defekt in der Beleuchtung, die in der Bürodecke verbaut worden war.

Der Sachschaden ist zunächst auf rund 400.000 Euro geschätzt worden, fällt aber wohl deutlich höher aus. Über die genaue Summer konnte Florian Zimmer aber noch keine Angaben machen. „Wir sind aber versichert.“

Was wird aus den Tickets?

Tickets, die bereits für Shows im September, Oktober oder November gebucht worden sind, können dem Vernehmen nach auf der Website des Magietheaters in einen Gutschein umgewandelt werden oder direkt auf einen neuen Termin umgebucht werden. Als kleine Wiedergutmachung soll es eine Überraschung für die betroffenen Besucher geben.