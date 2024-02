Expertin weiß: Das hilft wirklich bei Schlafproblemen

Schon die Kleinsten tun zu Beginn eigentlich nichts anderes als Schlafen und Essen. Beides sind Dinge, die der Mensch zum Leben braucht - und von allein regeln sollte. Doch für viele Menschen ist das Schlafen, das Durch- und vor allem das Einschlafen, keine Selbstverständlichkeit mehr. Meist wissen Betroffene nicht, warum das so ist - und holen sich Hilfe. Zum Beispiel bei Doreen Polzehl. Die Fachärztin kennt sich aus mit Schlafproblemen und Dingen, die ihren Patienten dagegen helfen.

Die Expertin hat festgestellt, dass seit Beginn der Corona-Pandemie vor vier Jahren deutlich mehr Menschen über Schlafprobleme klagen. Nicht unbedingt, weil das Problem an sich zugenommen hat. „Die Menschen sind achtsamer geworden, achten mehr auf sich und kümmern sich um das Problem“, so Doreen Polzehl. Die 50-Jährige ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Schlafmedizin sowie Allergologie und arbeitet als Spezialistin im Schlaflabor des Bundeswehrkrankenhauses in Ulm. Außerdem ist sie seit vier Jahren in der Praxis Areion als Fachärztin tätig.

Tipps bei Einschlafstörungen: Die meisten Patienten, die sie als Expertin aufsuchen, seien von Einschlafstörungen geplagt. Oft, so sagt Doreen Polzehl, seien Sorgen, Ängste und viele Gedanken die Ursache dafür. Man finde nicht zur Ruhe, Gedanken überschlagen sich. Hier helfen Doreen Polzehl zufolge überwiegend therapeutische Gespräche. Doch die Ursache für Einschlafprobleme kann auch wo ganz anders liegen, nämlich an dem von Menschen meist geliebten Gerät: dem Handy. Wer selbst im abgedunkelten Schlafzimmer vor dem Einschlafen noch das Handy in die Handy nimmt, habe durch das künstliche Licht bereits seinen Melatoninspiegel gehemmt. „Dabei ist Melatonin unser wichtigstes Einschlafhormon“, betont Doreen Polzehl.

Der sogenannte Nachtfilter auf dem Handy würde zwar sanfteres Licht spenden, das Problem aber noch nicht beheben. Die Expertin rät deshalb dazu, das Handy - und generell alle technischen Geräte - rund eine Stunde vor dem Zubettgehen nicht mehr zu benutzen. Angenehmes, nicht zu warmes Raumklima sei ebenfalls förderlich für einen guten Schlaf.

Mythos Tabletten: Für viele wohl überraschend ist aber ihr Tipp zum Thema Melatonin-Tabletten: „Es bringt nichts, das zu nehmen und schon gar nicht bei dauerhaften Schlafproblemen.“ Im Gegenteil, derartige Tabletten, sagt Doreen Polzehl würden sogar den inneren Rhythmus noch weiter durcheinander bringen.

Melatonin-Tabletten helfen auf Dauer nicht gegen ernste Schlafprobleme. (Foto: Soeren Stache )

Weitere Tipps der Fachärztin: „Leichte Kost, das Licht im Schlafzimmer dimmen und Alkohol meiden. Auch Sport direkt vor dem Schlafengehen ist nicht wirklich sinnvoll.“ Wer sich beim Sport zunächst zu Höchstleistungen „hochpushe“ könne nicht erwarten, danach gleich zur Ruhe kommen zu können. Was bei Schlafstörungen wiederum eher am Abend helfe, sei gezieltes Entspannungstraining.

Mythos Alkohol: Die Behauptung, Alkohol sei eine gute Einschlafhilfe, entlarvt Doreen Polzehl als Mythos: „Wer abends Alkohol trinkt, kann vielleicht noch gut einschlafen. Doch die Tiefschlafphasen sind verringert. Die Erholung fehlt, man fühlt sich am nächsten Tag gerädert.“

Doreen Polzehl kennt sich mit dem Schlafen aus. Die Fachärztin berät Menschen mit Schlafstörungen, sei es bedingt durch psychische Ursachen oder andere Fälle wie einer Schlafapnoe. (Foto: Ehrenfeld )

Auch ohne Feierabendbier oder dem Glas Wein vor dem Fernseher sei das Durchschlafen für viele keine Selbstverständlichkeit mehr. Betroffene, so betont Doreen Polzehl, sollten nachts den Blick auf die Uhr meiden. Das stresse nur unnötig. Auch bei dieser Diagnose schaue die Fachärztin ganz genau, was den Patienten um den Schlaf bringt, um dann die richtige Therapie verschreiben zu können.

Die innere Uhr: Eine große Rolle beim Schlaf spiele die innere Uhr. „Wer gerne lange schläft, aber aufgrund seiner Arbeit schon um 5 Uhr raus muss, der wird es schwieriger haben als ein Morgenmensch. Die innere Uhr bekommen wir nicht verstellt“, so die Ärztin. Vor allem für Schichtarbeiter werde das mit zunehmendem Alter zu einem Problem. Sie habe den Patienten gehabt, die sich deshalb einen anderen Job gesucht hätten.

Schnarchen und Schlafapnoe: Während das Ein- und Durchschlafen aufgrund von vielen Sorgen vor allem für Frauen ein Problem sei, ist das Schnarchen bis hin zur riskanten Schlafapnoe eher ein Problem von männlichen Patienten. „Die werden meist von ihren Frauen zu mir geschickt und sagen, dass sie eigentlich gar nicht hier sein wollen“, erzählt Doreen Polzehl mit einem Schmunzeln. Meist seien diese Patienten nach einer angefangenen Therapie aber positiv überrascht, wie sehr sich ein guter Schlaf auf ihre Leistung auswirkt. „Manche sagen mir dann, sie hätten schon gar nicht mehr gewusst, wie erholt man sein kann“, erzählt die Fachärztin.

Erst einmal harmlos, aber lästig: das Schnarchen des Partners. (Foto: Steffen Schellhorn )

Dass „Schnarcher“ tagsüber oft müde und gerädert sind, rührt laut Expertin daher, dass die Betroffenen nachts wenig Sauerstoff durch ihren Körper transportieren. Damit komme oft auch ein vermehrter Harndrang einher. „Man wacht wegen des Sauerstoffmangels oft auf, auch wenn sich die Betroffenen gar nicht mehr daran erinnern können. Mit jedem Aufwachen steigt die Herzfrequenz und der Harndrang nimmt zu“, erklärt Doreen Polzehl. Schnarchen sei vor allem für die Partner der Betroffenen zwar erst einmal störend, aber harmlos.

Kritisch wird es dann, wenn das Gewebe durch das viele Schnarchen mit der Zeit geschädigt ist, die Schleimhaut empfindlich wird. Dann, so die Fachärztin, könnte sich eine Schlafapnoe entwickeln, bei der die Atemwege komplett kollabieren. Betroffene machen dann unkontrollierte Atempausen. „So ein Sauerstoffdefizit kann langfristig auch zu einer Demenz führen, weil das Gehirn nicht mehr richtig versorgt wird“, warnt die Expertin.