Ein Jahr später als gedacht sollen die neuen Rutschen im Donaubad nun endlich eröffnet werden. Fast alle Arbeiten sind laut Geschäftsführung inzwischen fertiggestellt. Einzelne Mängel, die bei einem Abnahmetermin mit dem zuständigen Hersteller gefunden wurden, sollen in den kommenden Tagen noch ausgebessert werden.

Doch die Geschäftsführung des Donaubads ist derart zuversichtlich, dass es nun einen konkreten Eröffnungstermin gibt: Am Samstag, 18. November können Wasserratten aber 9 Uhr die neuen Rutschen endlich testen.

Testphase steht bevor

Einige letzte Arbeiten um die Anlage herum seien noch zu erledigen, doch der Betrieb könne ab dem 18. November ohne Einschränkungen aufgenommen werden. Parallel zu den letzten Detailarbeiten habe eine „intensive Rutschen-Testphase“ begonnen. Diese werde benötigt, um die Technik und auch die Mitarbeiter bestmöglich auf den Regelbetrieb vorzubereiten.

Das wird uns die kommenden zwei Wochen noch sehr in Atem halten. Jochen Weis

Denn die vier neuen Rutschen, die zwei neuen Gebäudeteile und jede Menge neu verbauter Technik müssen noch in die Ablaufpläne der Aufsicht, der Reinigung und in die technische Wartung und Kontrolle eingearbeitet werden, so Geschäftsführer Jochen Weis. „Und das wird uns die kommenden zwei Wochen noch sehr in Atem halten.“ Er und Mit-Geschäftsführerin Sabine Gauß sehen „die neuen Rutschen endlich auf die Zielgerade einbiegen.“

Langwierige Verhandlungen

Grund für die Verzögerungen beim Bau der neuen Donaubad-Rutschenanlage waren zunächst Lieferengpässe beim Material. Hinzu kamen Mängel bei der Bauausführung durch Subunternehmen, für die jedoch die Schweizer Firma als Generalunternehmerin haftet.

Langwierige Verhandlungen, an denen neben der Donaubad GmbH und der Rutschenfirma auch die Rechtsberater beider Seiten, das Gebäudemanagement der Stadt Ulm und die Spitzen der städtischen Verwaltungen beteiligt waren, folgten. Schließlich hat das Donaubad einen Vergleich mit dem Bauunternehmen gesucht, drei bauliche Gewerke aus dem Vertrag herausgelöst und selbst beauftragt.

In sozialen Netzwerken wird die Nachricht über die anstehende Eröffnung der Rutschen überwiegend positiv kommentiert. „Endlich“, schreibt eine Nutzerin, ein anderer Nutzer schreibt verständnisvoll: „Klar ‐ es hat länger gedauert, aber das kann passieren, gab es auch schon in Freizeitparks. Da steckt halt sehr viel drin in so neuen Rutschen“.

Doch es gibt auch kritische Äußerungen, die sich auf die lange Verzögerung beziehen, wie etwa „Bin ja mal gespannt, ob es dieses Mal dann wirklich so weit kommt.“