Gut einen Monat ist der tödliche Unfall auf dem Parkplatz des Neu-Ulmer Donaubads her. Ein Auto erfasste dabei einen siebenjährigen Jungen. Das Kind wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch am selben Abend im Krankenhaus verstarb. Noch sind die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall nicht abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage mitteilt.

Freizeitbad-Besuch in den Ferien

Es war kurz nach Weihnachten, als ein 42-jähriger Familienvater mit seinen beiden Söhnen, sieben und zehn Jahre alt, das Freizeitbad besuchte. Laut Polizei waren die drei bereits auf dem Weg zurück zum Auto, als es zum Unfall kam. Ein Autofahrer hatte den Jungen auf der Suche nach einem Parkplatz wohl übersehen und mit seinem Kleintransporter erfasst. Der Siebenjährige erlag später in der Klinik seinen schweren Verletzungen.

Unfallstelle erinnert an Tragödie

Der Schock saß nicht nur bei den vielen Badegästen, die in den Folgetagen an der Unfallstelle vorbeikamen, tief. Auf dem Parkplatz erinnern auch jetzt noch Luftballons, Kerzen und Blumen an den tragischen Unfall.