Neu-Ulm hat eine Lebkuchenfabrik, erfolgreiche Basketballer und womöglich den besten Blick auf das Ulmer Münster. Was Neu-Ulm nicht hat, ist ein Lied über diese Dinge – zumindest bis jetzt: Denn der gebürtige Berliner Jens Blockwitz hat eine Hymne für seine Wahlheimat geschrieben.

Der Song „Hey Neu-Ulm“ soll am 18. November erscheinen. In unserem Video gibt es aber schon jetzt einen musikalischen Vorgeschmack und außerdem einen exklusiven Talk mit Singer-Songwriter Jens Blockwitz.

Neu-Ulm, die „City mit viel Charme und Energie“ – so heißt es im Refrain des bislang noch unveröffentlichten Songs „Hey Neu-Ulm“ von Jens Blockwitz. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Werk und freue mich darauf, es den Menschen in Neu-Ulm zeigen zu dürfen“, sagt der 46-Jährige.

Blockwitz: „Neu-Ulm hat Großstadt-Flair“

Blockwitz lebt seit 16 Jahren in Neu-Ulm, wohnt hier im Ortsteil Pfuhl. Seit zwei Jahren ist er stellvertretender Leiter der Musikschule in seiner Wahlheimat und fühlt sich dort pudelwohl, wie er sagt.

Selbst als Berliner nehme man dank des üppigen Kulturangebotes in Neu-Ulm ein gewisses „Großstadt-Flair“ wahr.

Die Idee zu dem Song kam Jens Blockwitz beim Hören eines Liedes über die Stadt Potsdam. „Diesen Titel hatte ich zunächst auf Neu-Ulm umgedichtet, dabei aber relativ schnell gemerkt, dass es doch viel schöner wäre, einen eigenen Song zu schreiben.“

Vorbild war „Astronaut“ von Sido und Andreas Bourani

Unter Beteiligung von drei Schülern der Musikschule Neu-Ulm und der erfahrenen Songwriterin Corinna Schneider aus Blaubeuren komponierte Blockwitz den auf Neu-Ulm bezogenen Song.

Entstanden ist ein fünfminütiger Mix aus Rap, Pop und Soul. Inspiration war der Song „Astronaut“ des deutschen Rappers Sido in Kooperation mit dem Popsänger Andreas Bourani.

Seine Uraufführung erfährt „Hey Neu-Ulm“ am 18. November 2023 bei einem Songwriter-Konzert in den Räumlichkeiten der Firma Onkonzert in Neu-Ulm. Dann wird sich auch zeigen, wie das Werk bei Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ankommt – und ob es möglicherweise sogar als offizielle Stadthymne taugt. Auch eine Studioaufnahme sowie ein Musikvideo sind noch geplant.