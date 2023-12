Der Landkreis Neu-Ulm sucht einen neuen Landrat. Weil Amtsinhaber Thorsten Freudenberger in den Bayerischen Landtag wechselt, ist die vorgezogene Neuwahl am Sonntag, 14. Januar erforderlich. Wer sich um das Amt des obersten Verwaltungschefs des Kreises bewirbt.

Amtsinhaber wechselt in den Landtag

Freudenberger hat sich bei der Bayernwahl im Oktober um einen Platz im Bayerischen Landtag beworben - mit Erfolg.

Mit deutlichen 43,7 Prozent der Erststimmen ermöglichten ihm die Wähler den Umzug aus dem Neu-Ulmer Landratsamt ins Münchener Maximilianeum, wo er in den kommenden fünf Jahren seinen Heimatkreis vertreten wird.

Seine langjährige Stelle im Kreis - Freudenberger war seit 2014 Landrat - ist deshalb seit Oktober vakant. Zwischenzeitlich hat Stellvertreter Erich Winkler alle Amtsgeschäfte im Landkreis übernommen. Jetzt, gut zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende von Freudenbergers zweiter Amtszeit, muss ein Nachfolger her.

Diese fünf Kandidaten wollen die Nachfolge antreten

Insgesamt fünf Kandidaten bewerben sich um diesen Posten. Zur Wahl stellen sich Eva Treu (CSU/Junge Union), Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb (Freie Wähler), sowie Ludwig Ott (Grüne) und Daniel Fürst (SPD) - allesamt bereits als Kreis- und Stadträte im Landkreis Neu-Ulm tätig. Als fünfter Kandidat gesellt sich Wolfgang Dröse (AfD), aktuell Kreisrat im Ostallgäu, hinzu.

Sie alle hoffen auf möglichst viele Stimmen der rund 137.500 wahlberechtigten Bürger im Kreis, die am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal abstimmen können.

Im Südwesten wählen nicht die Bürger Landratswahl 2024 auch im Alb-Donau-Kreis Während im bayerischen Kreis Neu-Ulm die Bürgerinnen und Bürger das Stimmrecht haben, wählen im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis die Kreistagsabgeordneten ihren neuen Landrat – und zwar am 24. Juli. Amtsinhaber Heiner Scheffold, der das Amt seit 2016 bekleidet, hat bereits verkündet, noch einmal antreten zu wollen. Vor acht Jahren wurde er mit 57 von 58 Stimmen gewählt.

Cyberangriff gefährdete den Wahltermin

Dass die Wahl wie geplant stattfinden kann, war für kurze Zeit unklar. Denn im November wurde der Zweckverband Gemeindliche Datenverarbeitung im Kreis Neu-Ulm Opfer eines groß angelegten Cyberangriffs. In der Verwaltung ging plötzlich nichts mehr, wie Mathias Stölzle, Roggenburgs Bürgermeister und gleichzeitig Verbandsvorsitzender, damals erklärte.

Auch deshalb war die Sorge groß, dass die Wahlbenachrichtigungen für die Landratswahl nicht rechtzeitig an die Bürger hätten versandt werden können.

Nach drei Wochen des eingeschränkten Dienstes teilte Stölzle aber erleichtert mit, dass die Wahlvorbereitungen auch beim Zweckverband wieder nach Plan liefen.

Für eine Stichwahl ist vorgesorgt

Spannend wird es am Wahltag ab 18 Uhr. Dann kommen im Landratsamt und auf dessen Website unter www.landkreis-nu.de nach und nach die Ergebnisse der Abstimmungen in den Wahllokalen an.

Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, kommt es zur Stichwahl. Ähnlich wie bei der Ulmer OB-Wahl im Dezember würden am 28. Januar die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen zum entscheidenden Duell antreten.

Rasche Amtseinführung nach dem Wahlsieg

Sobald Klarheit herrscht, geht es schnell weiter: Nach Feststellung des Ergebnisses durch den Wahlausschuss - voraussichtlich zwei Tage nach der Wahl - tritt der Gewinner oder die Gewinnerin das neue Amt an.

Die Vereidigung findet dann in der darauffolgenden Kreistagssitzung statt. Bis dahin bleibt offen, wer in den kommenden sechs Jahren oberster Beamter im Landkreis wird.