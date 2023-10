Einen klaren Sieg bei den Landtags- und Bezirkswahlen im Stimmkreis Neu-Ulm hat sich die CSU geholt. Deutlich aufgeholt hat die AfD. Das Wahlergebnis für den Stimmkreis Neu-Ulm unterscheidet sich dabei deutlich von dem bayernweiten. Während die CSU in Neu-Ulm etwas mehr Prozentpunkte holen konnte als landesweit (37 Prozent), hängt die AfD die Grünen und Freien Wähler im Stimmkreis ab. Bayernweit jedoch ist die AfD mit 14,6 Prozent nur viertstärkste Kraft geworden.

Mit 66,1 Prozent liegt die Wahlbeteiligung in diesem Jahr um zwei Prozent höher als bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018. 43,7 Prozent der Erststimmen erhielt die CSU und damit der Kandidat Thorsten Freudenberger, zweitstärkste Partei wurde die AfD mit 17,7 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit 12,7 Prozent, die Freien Wähler mit neun Prozent, die SPD mit 8,7 Prozent und die FDP mit 2,2 Prozent.

Ampel-Parteien haben Stimmen verloren

Ähnlich verhält sich die Stimmenverteilung bei den Gesamtstimmen: 42,3 Prozent und damit rund sieben Prozent mehr als noch zur vergangenen Landtagswahl fallen auf die CSU, die AfD hat gute fünf Prozent zugelegt und 17,9 Prozent erhalten, mit 1,6 Prozent weniger erhielten die Freien Wähler 9,6 Prozent der Gesamtstimmen. Einen deutlichen Stimmenverlust mussten, wie auch in ganz Bayern, die Ampel-Parteien hinnehmen: Die Grünen erhielten 13,1 Prozent der Gesamtstimmen und damit 6,4 Prozent weniger, die SPD 8,2 Prozent und damit 1,5 Prozent weniger sowie die FDP lediglich 2,7 Prozent und damit 2,7 Prozent weniger.

Thorsten Freudenberger (CSU) ist Landrat des Landkreises Neu-Ulm und wurde nun zum Landtagsabgeordneten gewählt. Wenn es um seine Nachfolge im Landratsamt geht, hält sich Freudenberger bisher noch zurück. Die Bürger des Landkreises, so sagte er am Sonntag, würden das innerhalb der nächsten drei Monate entscheiden.

Über das Wahlergebnis zeigte sich Freudenberger erfreut. Er trat zum ersten Mal als Kandidat an, nachdem seine Vorgängerin Beate Merk nicht mehr zur Wahl antrat. Merk hatte bei der Landtagswahl 2018 rund zehn Prozent weniger Stimmen als Freudenberger geholt. „Es war dieses Mal sehr schwer, eine Vorhersage zu treffen. Natürlich hofft man, ein bisschen besser zu sein als das landesweite Ergebnis der Partei ‐ und es ist deutlich besser geworden“, sagte Freudenberger am Sonntagabend.

Freudenberger ist zufrieden mit seinem Ergebnis

Als Landrat bei den Wählern bereits bekannt gewesen zu sein, sieht Freudenberger zwar auch als ein Art Vorteil an, jedoch „heißt bekannt sein ja nicht automatisch auch, überall beliebt zu sein“, betonte er. Das „sehr gute Ergebnis“ für ihn zeige jedoch, dass die Wähler wohl durchaus zufrieden mit seiner Arbeit als Landrat sind.

Die Erfahrungen, die er in der Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren sammelte, will Freudenberger jetzt in München auf Landesebene einbringen. „Ich habe nicht immer den Eindruck, dass die Kommunalpolitik dort optimalst vertreten ist. Da geht noch mehr“, so Freudenberger.

Positiv überrascht über das Wahlergebnis zeigte sich am Sonntagabend auch der Direktkandidat der AfD, Franz Schmid. „Wir hatten mit weniger gerechnet. Zweitstärkste Kraft hier im Stimmkreis Neu-Ulm, das war das Ziel. Und wir sind deutlich zweitstärkste Kraft“, sagte Schmid.

Grünen-Direktkandidatin Julia Probst sieht das Wahlergebnis der Grünen, nämlich weniger Stimmen als die AfD, kritisch. „Ich war bereits vorbereitet darauf, dass die AfD so stark abschneiden wird. Aber es ist keine Alternative, Nazis zu wählen“, lässt eine Dolmetscherin die gehörlose Politikerin am Wahlabend übersetzen. Mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Wahl sei sie dennoch zufrieden.