Retten, löschen, bergen, schützen ‐ auf Tansanisch und Schwäbisch: Die Feuerwehr in Neu-Ulm verabschiedet nach fünf Wochen einen ganz besonderen Praktikanten.

Feuerwehrmann Baraka Rasuli durfte rund einen Monat lang von seinen bayerisch-schwäbischen Kameraden lernen. Mit vielen Eindrücken für die tägliche Arbeit in seiner Heimatregion Karagwe ging es nun in zurück nach Tansania.

Wie die Schwäbisch-Englisch-Kommunikation klappte

„Meine Kameraden waren sehr motiviert, mir alles zu zeigen und zu erklären“, erklärt Rasuli auf Englisch, das für fünf Wochen mehr oder weniger Amtssprache auf der Neu-Ulmer Hauptwache wurde.

Auch, wenn die Kommunikation zwischen Schwäbisch sprechenden Neu-Ulmer Feuerwehrleuten und dem Tansanier nicht immer einfach war, mit Online-Übersetzungsapps und mit Händen und Füße habe man sich schlussendlich immer verstanden, berichtet er und lacht.

Bei den Einsätzen direkt eingespannt

„Er ist von Anfang an offen und aufgeschlossen an die Sache herangegangen“, ergänzt Michael Haitchi, Stadtbrandmeister und stellvertretender Leiter der Feuerwehr.

Nur wenige Tage habe es daher gedauert, bis Rasuli vollwertiges Mitglied bei den Einsätzen im Löschfahrzeug wurde. „Für mich war es eine ganz neue Erfahrung“, berichtet der 29-Jährige mit leuchtenden Augen.

Praktikum soll neue Einblicke geben

Über das internationale Feuerwehrprogramm „European Fire & Rescue Support Team“ hatte der 29-Jährige die Möglichkeit, Einblicke in die hiesige Feuerwehrarbeit zu bekommen. Das Programm unterstützt den Aufbau von Feuerwehren und anderen Rettungsdiensten in Afrika.

In Karagwe haben wir nur ein großes Feuerwehrauto. Baraka Rasuli

Während seines Praktikums konnte Baraka Rasuli neue Techniken zur Feuerbekämpfung zu erlernen sowie die Ausrüstung und den vielen Gerätschaften in der Neu-Ulmer Hauptwache kennenlernen.

Der 29-jährige Feuerwehrmann aus Karagwe hat nicht lange gebraucht, sich ins Team einzufinden. Den Kontakt nach Neu-Ulm will er auch nach seinem Abschied aufrecht erhalten. (Foto: Feuerwehr Neu-Ulm )

Minimalistische Ausrüstung in Karagwe

Doch klar ist, die Ausgangslagen für die Feuerwehren in Neu-Ulm und im tansanischen Karagwe könnten unterschiedlicher nicht sein. Schon deshalb stelle sich die Feuerwehrarbeit in seiner Heimat somit an vielen Stellen um einiges schwieriger dar als in Deutschland. „In Karagwe haben wir nur ein großes Feuerwehrauto“, erklärt Rasuli.

Ganz andere Dimensionen

Ein Auto und insgesamt nur sieben Feuerwehrleute für einen Distrikt mit rund 380.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Neu-Ulm hat rund 60.000 Einwohner ‐ also gerade mal knapp ein Sechstel, ergänzt Michael Haitchi.

Wir haben hier aber 41 Berufsfeuerwehrleute und gut 360 Ehrenamtliche. Michael Haitchi

Ein System wie dieses, das auch auf freiwilliger Mithilfe beruht, könne auf lange Frist auch in Tansania funktionieren, sagt Haitchi.

Rasuli kann nicht allen Notrufen nachkommen

Auch, weil Rasuli mit seinen Kollegen zudem ein Gebiet von rund 5000 Quadratkilometern betreut – das ist mehr als 60-mal so groß wie das der Neu-Ulmer Feuerwehr.

Vielen Notrufen können er und sein Team auch aufgrund der großen Distanzen so überhaupt nicht nachkommen, erklärt der 29-jährige Tansanier. Schon am Telefon müsse deshalb häufig entschieden werden, ob sein Team überhaupt ausrücken und Hilfe leisten könne.

Vorbeugung ist enorm wichtig

Deswegen sei es so wichtig, vor Ort ein besseres Bewusstsein für allerlei Gefahren zu schaffen. Rasuli spricht neben Hausbränden vor allem über sich schnell ausbreitende Buschbrände in der oft trockenen Region.

Auch kämen schwere Autounfälle an steilen Abhängen im bergigen Umland häufig vor. Aber auch Chemikalien, die das Trinkwasser kontaminieren, würden nicht selten zur Gefahr ‐ auf die er und sein Team aufmerksam machen wollen.

Heute bin ich stolz, Menschenleben retten zu dürfen. Baraka Rasuli

Deshalb besuchen die Feuerwehrleute regelmäßig Schulen und andere Einrichtungen, um zu warnen und zu informieren. „Es ist wichtig, dass die Leute wissen, wie man einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke benutzt“, sagt er. Zumindest ein wenig Vorsorge könne das kleine Team so leisten.

Seinen Traumjob gefunden

Doch trotz der erschwerten Bedingungen scheint Rasuli im Beruf des Feuerwehrmanns seine Erfüllung gefunden zu haben. Noch vor zwei Jahren habe er in der Baubranche als technischer Zeichner gearbeitet ‐ doch er habe eine Veränderung gebraucht. „Heute bin ich stolz, Menschenleben retten zu dürfen“, sagt er und denkt bereits an zu Hause.

Was sich der 29-Jährige für seine Arbeit wünscht

Hätte er einen Wunsch frei, würde er sich ein neues Einsatzfahrzeug für Karagwe wünschen. „Unser Truck ist alt und oft in der Werkstatt“, sagt er. Am besten mit einer Drehleiter, die hoch genug ist, um bei Einsätzen auch an die obersten Stockwerke der Hochhäuser zu kommen.

Ein bisschen wehmütig geht es nach Hause

Rasuli freut sich, bald wieder in Karagwe im Einsatz zu sein. Trotzdem verlässt er Neu-Ulm mit einem weinenden Auge. „Die Hauptwache hier fühlt sich inzwischen an wie mein zweites Zuhause.

Ich bin wirklich traurig, mich verabschieden zu müssen. Baraka Rasuli

Auch die Kameraden sind für mich in der kurzen Zeit zu einer zweiten Familie geworden“, sagt er und blickt rüber zu Haitchi. „Ich bin wirklich traurig, mich verabschieden zu müssen.“