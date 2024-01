Am Rande eines AfD-Parteitags in Bayern sollen rechtsradikale Parolen gefallen sein. Im Mittelpunkt steht dabei auch der Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Franz Schmid. Inzwischen hat sich auch Schmid selbst zu den Vorwürfen geäußert - und der Ring politischer Jugend zu einer Demonstration gegen Rechts aufgerufen.

Video von Partynacht aufgetaucht

Wie mehrere Medien berichteten, sei am betreffenden Samstagabend eine größere Gruppe von AfD-Mitgliedern nach dem Parteitag im mittelfränkischen Greding in eine örtliche Diskothek aufgebrochen. Dort sollen einige Personen rechte Parolen angestimmt haben.

Ein Video der Partynacht kursiert im Internet. Es zeigt, wie einige Besucher „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus!“, skandieren. Unter anderem soll Neu-Ulms AfD-Kreisvorsitzender Franz Schmid Teil der Gruppe gewesen sein. Den Discobesuch räumt er in einer persönlichen Stellungnahme ein.

Das Netzwerk „Recherche Ulm“ will neben Franz Schmid (hinten Mitte) noch zwei Personen identifiziert haben, die der „Identitären Bewegung“ Schwaben nahestehen sollen. Fünf Personen zeigen mit ihren Händen das „O.K.“-Zeichen. „In extrem rechten Kreisen wird das Symbol bewusst genutzt“, schreibt die Plattform. Durch einen Internet-Scherz sei es dort zwischenzeitlich zu einem Erkennungszeichen geworden. (Foto: Screenshot Recherche Ulm )

AfD-Landtragsabgeordneter meldet sich zu Wort

Der 23-Jährige, der aus Babenhausen (Kreis Unterallgäu) stammt und bei der Bayernwahl in den Landtag im Oktober eingezogen ist, beschreibt den Abend allerdings wie folgt: „Dort wurde, wie in einer Disco üblich, gesungen und getanzt“, schreibt er in seiner Stellungnahme.

Zu diesem Lied tanzten mehrere Besucher und sangen dazu einen Text, den ich nicht zuordnen konnte. Franz Schmid

Irgendwann sei das Lied „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino gespielt worden. Andere Medien zitieren aber Zeugen, die behaupten, das Lied hätten sich einige Gruppenmitglieder explizit gewünscht.

„Zu diesem Lied tanzten mehrere Besucher und sangen dazu einen Text, den ich nicht zuordnen konnte“, schreibt Schmid in seiner Stellungnahme zu dem Vorfall. Wer diesen letztlich angestimmt hat, könne er nicht sagen. „Es war naturgemäß allgemein sehr laut und ich war kaputt vom Parteitag“, heißt es weiter.

Gigi D’Agostinos „L’amour toujours“ umgedichtet

Das Eurodance-Lied „L’amour toujours“ aus dem Jahr 2001 wird regelmäßig im Radio gespielt. Der Interpret singt dabei von Liebe und einer gemeinsamen Zukunft mit der Partnerin. Seit einiger Zeit aber sollen sich Neonazis den Hit zu eigen gemacht haben.

Mehrfach berichteten Medien von Vorfällen in anderen Diskotheken und auf Dorffesten, bei denen Personen den Originaltext des Liedes zu rechten Parolen umdichteten. Wie auch im Fall des Disco-Abends im Mittelfranken.

Schmid dementiert mitgesungen zu haben

„Ich habe jedenfalls den Text ‚Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!‘ nicht gesungen“, betont Schmid. Schnell seien ihm zufolge einige Disco-Besucher, die „sehr aggressiv“ schienen, hinzugekommen.

Ich habe jedenfalls den Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ nicht gesungen Franz Schmid

In der Tat ist im betreffenden Video zu hören, wie andere Gäste den Gesängen mit „Nazis raus!“-Rufen versuchten, entgegenzuwirken. „Ich verließ unmittelbar die unangenehme Situation“, so Schmid. Danach sei er umgehend zurück ins Hotel gegangen.

Ulmer Recherche-Netzwerk will weitere Teilnehmer identifiziert haben

Doch es bleibt nicht bei Schmid, der als Politiker aus der Region bei der Aktion dabei gewesen sein soll. Neben dem 23-Jährigen will das Netzwerk „Recherche Ulm“ nun weitere Beteiligte aus der Region ermittelt haben.

Er übernahm interne Aufgaben zum Beispiel als Ordner auf einer deutschlandweiten IB-Kundgebung in Dresden. „Recherche Ulm“ über einen weiteren Teilnehmer

Die Plattform hat es sich laut eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit mit Berichten und Einschätzungen über „extreme Rechte in Ulm und Umgebung“ zu informieren.

Ein Mitglied der AfD Neu-Ulm sowie ein „aktiver Wahlkampfhelfer“ sollen sich demnach ebenfalls in der Disco aufgehalten haben.

Als Identitäre Bewegung bezeichnet sich eine Ende 2012 auch in Deutschland entstandene Gruppierung neu-rechter und rechtsextremer Aktivisten. Bundeszentrale für politische Bildung

Die beiden sollen den Recherchen zufolge zudem der „Identitären Bewegung“ (IB) nahestehen, einer Gruppierung „neu-rechter und rechtsextremer Aktivisten“, wie sie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt.

Wo AfD und „Identitäre Bewegung“ zusammenkommen

Beim Pride-March zum Christopher Street Day in Ulm vor zwei Jahren sollen die beiden Männer gemeinsam mit anderen Teilnehmern der IB Schwaben versucht haben, die Demonstration zu stören. Dabei sei es unter anderem zu Beschimpfungen und Drohgesten gegenüber den Teilnehmern gekommen.

Die IB steht auf der „Unvereinbarkeitsliste“ der AfD. Offiziell ist es Parteimitgliedern untersagt, sich der Organisation anzuschließen, heißt es auf der AfD-Website. Schmid distanzierte sich in der Vergangenheit allerdings nicht von der Bewegung. Auch öffentlich zeigt er sich immer wieder mit Vertretern der IB.

„Correctiv“ deckte erst kürzlich Pläne für Vertreibung von Millionen Menschen auf

Die AfD im Gesamten steht nicht erst seit Kurzem in der Kritik. Vergangene Woche machte das Recherche-Netzwerk „Correctiv“ ein geheimes Treffen von Rechtsextremen, einflussreichen Unternehmern und ranghohen AfD-Parteimitgliedern öffentlich.

Dort sollen sich die Teilnehmer, unter anderem Roland Hartwig, „rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel“ einen Geheimplan geschmiedet haben, wie „Correctiv“ schreibt. Nahe Potsdam sollen sie sich über die Vertreibung von Millionen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte beraten haben.

Begriff „Remigration“ soll salonfähig gemacht werden

Mit dem zunächst harmlos daherkommenden Begriff „Remigration“ betitelten die Teilnehmer ihr Vorhaben.

Die Jury kritisiert die Verwendung des Wortes, weil es 2023 als rechter Kampfbegriff, beschönigende Tarnvokabel und ein die tatsächlichen Absichten verschleiernder Aus-druck gebraucht wurde. Jury zum „Unwort des Jahres“

Das Wort, das erst kürzlich zum Unwort des Jahres 2023 ernannt wurde, deuten rechte Parteien und Organisationen schon länger als Euphemismus um. Der Versuch: Die Pläne sollen dadurch salonfähig gemacht werden, warnen Kritiker.

Staatschutz ermittelt wegen Disco-Parolen

Das Treffen löste große Besorgnis in der Gesellschaft aus. Trotzdem steigen die Umfragewerte der AfD. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern spricht sich bereits fast jeder Dritte für die AfD aus. Nach einem Höchstwert im September liegt die AfD in Baden-Württemberg laut Infratest aktuell bei 18 Prozent Zustimmung (vorher 20 Prozent).

Zum Vorfall in der Disco ermittelt inzwischen der Staatsschutz in Mittelfranken, vermeldet der Bayerische Rundfunk. Es soll demnach zunächst aufgeklärt werden, wer an den Gesängen beteiligt war und wer womöglich dabei war, ohne aktiv mitzuwirken. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung dauern an.