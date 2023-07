Dark Pop mit Moonwalks in Neu–Ulm

Die psychedelische Space–Rock–Band Moonwalks kommt auf einen Live–Besuch nach Neu–Ulm. Am Donnerstag, 20. Juli, spielt das Trio ab 21 Uhr im Club Gold. Dort präsentieren Kerrigan Pearce (Schlagzeug), Jacob Dean (Gitarre) & Kate Gutwald (Bass) auch ihr aktuelles Album „Western Mystery Tradition“. Laut Presseinfo der Veranstalter ist dies ist eine Abkehr von den DIY–Psych–Rock–Wurzeln der Band, hin zu einem reiferen und ausgefeilteren Sound, der auch schon als Neo–Psychedelia, Dark Pop und sogar kryptisch als Shoegaze bezeichnet wurde. Moonwalks haben ihren Ursprung 2015 in der DIY–Szene Detroits, wo sie in Lagerhallen & behelfsmäßigen Veranstaltungsorten der ganzen Stadt spielten. Heute pendeln sie zwischen Detroit und New York. Sie tourten bereits ausgiebig durch Nordamerika und Europa — und geben sich nun in Neu–Ulm die Ehre.