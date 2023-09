Chlorgas–Alarm im Neu–Ulmer Hallenbad

Wegen einer undichten Chorgasanlage kam es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz am Hallenbad Neu–Ulm. Kurz vor sechs Uhr morgens löste die automatische Chlorgas–Warnanlage des Hallenbades aus. Die Feuerwehr Neu–Ulm stellte vor Ort Chlorgeruch fest und löste einen Großalarm aus. Insgesamt 77 Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis bauten auf dem Parkplatz des Landratsamtes einen Dekontaminierungsplatz auf. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen vor Ort, neun Polizisten sperrten die Umgebung ab und führten die Ermittlungen. Mit Schutzanzügen betraten Feuerwehrleute den Technikraum, in dem der Alarm ausgelöst wurde. Hier trat das Chlorgas aus einer Anlage aus. Durch eine Sprinkleranlage wurde das Gas zu Boden gedrückt und verringerte so die Gefahr für die Einsatzkräfte.

Nachdem die Gasflasche durch die Feuerwehrleute zugedreht war und der Raum belüftet wurde, verringerte sich die Chorgas–Konzentration auf ein ungefährliches Maß. Feuerwehrleute überprüften mit Messgeräten die Umgebung und auch die angrenzende Tiefgarage des Landratsamtes wurde kontrolliert. Wegen des großen Schutzaufwandes der Feuerwehr dauerte der Einsatz weit über zwei Stunden. Warum das Chlorgas austrat, muss nun die Polizei zusammen mit einem Fachbetrieb ermitteln.